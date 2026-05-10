Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Ituran Location and Control bietet Telematik-, Ortungs- und Flottenmanagementlösungen, v.a. Diebstahlortung, Connected-Car-Services und Versicherungs-Telematik. Stark in Israel und Lateinamerika, Fokus Kfz-Sicherheit und Datenservices. Wettbewerber: CalAmp, LoJack, Pointer, OEM-Telematik. USP: starke Diebstahl-Recovery-Quote, integrierte Serviceplattform, langjährige Telco- und Versicherer-Partnerschaften.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Ituran Location and Control nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Ituran Location and Control gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +11,88 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +60,69 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,17 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Ituran Location and Control investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +158,62 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Ituran Location and Control verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +11,88 %.

Mit +11,88 % Dividendenrendite bietet Ituran Location and Control ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +60,69 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Ituran Location and Control für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +11,88 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,17.

Ituran Location and Control weißt eine Marktkapitalisierung von 1,21 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +11,88 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.