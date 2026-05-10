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    Cashflow für Anleger

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Cashflow für Anleger - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Ituran Location and Control bietet Telematik-, Ortungs- und Flottenmanagementlösungen, v.a. Diebstahlortung, Connected-Car-Services und Versicherungs-Telematik. Stark in Israel und Lateinamerika, Fokus Kfz-Sicherheit und Datenservices. Wettbewerber: CalAmp, LoJack, Pointer, OEM-Telematik. USP: starke Diebstahl-Recovery-Quote, integrierte Serviceplattform, langjährige Telco- und Versicherer-Partnerschaften.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Ituran Location and Control nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Ituran Location and Control gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +11,88 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +60,69 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,17 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Ituran Location and Control investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +158,62 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Ituran Location and Control verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +11,88 %.
    Mit +11,88 % Dividendenrendite bietet Ituran Location and Control ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +60,69 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Ituran Location and Control für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +11,88 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,17.
    Ituran Location and Control weißt eine Marktkapitalisierung von 1,21 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +11,88 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Ituran Location and Control Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.05.2026

    Mit einer Performance von +3,36 % konnte die Ituran Location and Control Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Beispielrechnung für 6.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 6.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +11,88 %, eine Investition von etwa 50.506 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 6,00 +200,00 % +11,88 %
    2025 2,00 +28,21 % +5,30 %
    2024 1,560000 +129,41 % +5,63 %
    2023 0,680000 +21,43 % +2,71 %
    2022 0,560000 0,00 % +2,46 %

    Warum Ituran Location and Control für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +11,88 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +60,69 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 17,17
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Ituran Location and Control

    +3,36 %
    +4,03 %
    +14,88 %
    +32,31 %
    +68,41 %
    +188,90 %
    +158,62 %
    +193,07 %
    +352,00 %
    ISIN:IL0010818685WKN:925333
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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