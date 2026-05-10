Wochenrückblick 19/2026: Meine stärksten Kurstreiber im Depot waren Rocket Lab, Texas Pacific Land, Rheinmetall, Almonty, Pfisterer - und die Börsen waren enttäuscht Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich.Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



