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    Kuwait meldet Beschuss mit 'feindlichen Drohnen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kuwait von mutmaßlich iranischen Drohnen attackiert
    • Streitkräfte entdeckten mehrere Drohnen im Luftraum
    • Kuwait meldete über 1000 Angriffe auf Infrastruktur
    Kuwait meldet Beschuss mit 'feindlichen Drohnen'
    Foto: Emphyrio - pixabay

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Trotz einer geltenden Waffenruhe ist der kleine Golfstaat Kuwait von mutmaßlich iranischen Drohnen angegriffen worden. Die Streitkräfte hätten dort heute früh "mehrere feindliche Drohnen" im eigenen Luftraum entdeckt und darauf reagiert, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Mehr Details wurden nicht genannt. Man sei vollends bereit, die Sicherheit des Landes und der Bevölkerung zu beschützen.

    Schon am Donnerstag hatten sich der Iran und die USA trotz einer Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Am Freitag hatte das US-Militär zwei unter iranischer Flagge fahrende, unbeladene Öltanker angegriffen und außer Gefecht gesetzt.

    Nachdem die USA und Israel Ende Februar den Krieg gegen den Iran begonnen hatten, reagierte Teheran mit Angriffen unter anderem in den Golfstaaten. Hier liegen unter anderem wichtige US-Militärstützpunkte und -Botschaften. Kuwait wurde zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei besonders stark angegriffen. Das Land meldete mehr als 1.000 Angriffe mit Raketen und Drohnen, darunter auf militärische Ziele und Energie-Einrichtungen./jot/DP/men





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