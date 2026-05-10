Klingbeil wirbt bei Carney für deutsche U-Boote

Einkommensteuerreform mit Entlastungen



Klingbeil stellte bei der Konferenz "Global Progress Action Summit" das schuldenfinanzierte Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz vor. Es zeige, dass man an der Modernisierung des Landes arbeite und auch an der Stabilisierung der Demokratie. Klingbeil hob die geplante Einkommensteuerreform hervor. Ziel seien Entlastungen kleiner und mittlerer Einkommen. Superreiche sollten dagegen mehr beitragen./sam/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 10,75 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +10,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,27 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -6,98 %/-16,28 % bedeutet.