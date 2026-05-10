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    Klingbeil wirbt bei Carney für deutsche U-Boote

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil und Carney planen engere Zusammenarbeit
    • KI, Energie, Rohstoffe und Rüstungsprojekte
    • 500 Mrd Fonds für Klimaschutz und Steuerreform
    Klingbeil wirbt bei Carney für deutsche U-Boote
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TORONTO (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil und Kanadas Premierminister Mark Carney haben über eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit gesprochen. Man sei sich einig über die strategische Bedeutung der Partnerschaft gewesen, die noch ausgebaut werden könne, sagte der SPD-Politiker nach dem Gespräch am Rande einer Konferenz in Toronto. Er nannte unter anderem Felder wie künstliche Intelligenz, Energie, kritische Rohstoffe und Rüstungsprojekte.

    Klingbeil sagte, er habe beim Premierminister auch erneut für die Qualität deutscher U-Boote geworben. Hintergrund sind laufende Bemühungen, dass Kanada einer deutsch-norwegischen Partnerschaft beitritt. Der Kieler U-Boot-Bauer TKMS hofft auf einen Auftrag aus Kanada. Der Bundesfinanzminister betonte, dass es für Deutschland eine hohe Bedeutung habe, zu einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zu kommen.

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    Einkommensteuerreform mit Entlastungen

    Klingbeil stellte bei der Konferenz "Global Progress Action Summit" das schuldenfinanzierte Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz vor. Es zeige, dass man an der Modernisierung des Landes arbeite und auch an der Stabilisierung der Demokratie. Klingbeil hob die geplante Einkommensteuerreform hervor. Ziel seien Entlastungen kleiner und mittlerer Einkommen. Superreiche sollten dagegen mehr beitragen./sam/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 10,75 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +10,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,69 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,375EUR. Von den letzten 8 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -6,98 %/-16,28 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsfragen der ThyssenKrupp-Aktie: Debatten über den radikalen Umbau, Vorstandspersonalien und Geschäftsbericht als Fundament; Zielmarken (häufig 15 € als realistisch, 50+ € nur langfristig/über 2030); Diskussionen zu Timing, Kauf auf Rücksetzer und Halten; Einflussfaktoren wie HRC-Stahlpreise, Zölle, der gescheiterte Jindal-Deal und Analystenaufwertungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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