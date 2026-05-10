Schnaps nur noch in Lizenzshops verkaufen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 17,94 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 39,88 Mrd..

Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8384. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,100GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -10,79 %/+33,82 % bedeutet.