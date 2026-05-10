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    Ärzteverband

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    Schnaps nur noch in Lizenzshops verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkauf hochprozentiger Getränke nur in Alkoholshops
    • Kein Verkauf hochprozentiger Alkohol in Supermärkten
    • Schutz Jugendlicher und Ende des begleiteten Trinkens
    Ärzteverband - Schnaps nur noch in Lizenzshops verkaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Der Ärzteverband Marburger Bund fordert strengere Regelungen beim Zugang zu Alkohol. "Der Verkauf hochprozentiger alkoholischer Getränke soll ausschließlich in lizenzierten, spezialisierten Verkaufsstellen ("Alkoholshops") erfolgen", verlangte der Verband auf seiner Hauptversammlung in Hannover. Supermärkte, Tankstellen und Kioske sollten keinen hochprozentigen Alkohol mehr anbieten dürfen.

    Alkoholkonsum gehöre zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken in Deutschland, hieß es zur Begründung. Besonders junge Menschen müssten besser geschützt werden. Früh etablierte Konsummuster erhöhten nachweislich das Risiko für spätere Abhängigkeitserkrankungen sowie gesundheitliche und soziale Folgeschäden. Der Marburger Bund unterstützt auch die Gesetzespläne des Bundesfamilienministeriums, das sogenannte "begleitete Trinken" für Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen./shy/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 17,94 auf Tradegate (08. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um +4,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 39,88 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8384. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6500 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,100GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 24,000GBP was eine Bandbreite von -10,79 %/+33,82 % bedeutet.




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