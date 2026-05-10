🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Top-Artikel der Kalenderwoche 19/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 19/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Gold: Internationale Nachfrage bricht aus allen Nähten!


    Laut einem Bericht des World Gold Council stieg die Nachfrage nach Gold im ersten Quartal massiv an. Besonders Zentralbanken greifen zu.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Henkel KGaA Vz!
    Long
    57,71€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 8,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    72,28€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 8,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kampf um Seltene Erden: Der Westen drängt China zurück


    Neue Vorschriften in den USA und Europa treiben Konzerne dazu, sich von chinesischen Lieferanten Seltener Erden abzuwenden – mit spürbaren Folgen für den Markt.

    Nichts wie raus aus Chip-Aktien und jetzt rein in diesen Dividenden-Champion!


    Der aktuell starke Anstieg bei Halbleiterwerten dürfte nicht nachhaltig sein. Anlegerinnen und Anleger sollten jetzt in Substanzwerte wie Nestlé umschichten.

    Dieses verblüffend einfache Geschäftsmodell sorgt für hohe Dividendenrenditen!


    Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) CubeSmart verfolgt ein einfaches, aber hochrentables Geschäftsmodell. Das sorgt für eine attraktive Dividende.

    Intel dreht auf: Warum Analysten jetzt neuen Rückenwind sehen


    Intel wird wieder optimistischer: Ausverkaufte Kapazitäten, höhere Verkaufspreise und KI-getriebene Nachfrage treiben die Aktie an.

    Ist Qualcomm der günstigste KI-Chip-Wert am Markt?


    Die Qualcomm-Aktie mit dem größten Tagessprung seit Wochen: Ein Milliarden-Rückkauf, ein AR-Deal mit Snap und ein Datencenter-Auftrag sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter?

    Jetzt 5,1 % Dividendenrendite sichern? Dieser Monatszahler hat erneut geliefert!


    Der US-Immobilieninvestitionsfonds Realty Income gilt unter den Monatszahlern als der Goldstandard. Die am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen zeigen warum.

    Renk: Bester Jahresauftakt aller Zeiten – Anleger schauen trotzdem weg


    Mehr Aufträge als je zuvor, Milliarden im Auftragsbuch, steigende Margen. Trotzdem verkaufen Anleger.

    Massenentlassung sorgen für Panik – Cloudflare stürzt 18% ab


    Cloudflare liefert starke Quartalszahlen ab, doch der harte KI-Umbau verunsichert Anleger und schickt die Aktie auf Talfahrt.

    Nvidia vor Quartalszahlen: Goldman Sachs sieht 20 Prozent Kurspotenzial


    Goldman Sachs erwartet von Nvidia ein starkes Quartal – doch die eigentliche Frage ist, wie weit die Rechenzentrum-Prognose übertroffen wird. Was Anleger beim Ergebnis genau beobachten sollten.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top-Artikel der Kalenderwoche 19/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     