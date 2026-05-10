Top-Artikel der Kalenderwoche 19/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Gold: Internationale Nachfrage bricht aus allen Nähten!
Laut einem Bericht des World Gold Council stieg die Nachfrage nach Gold im ersten Quartal massiv an. Besonders Zentralbanken greifen zu.
Kampf um Seltene Erden: Der Westen drängt China zurück
Neue Vorschriften in den USA und Europa treiben Konzerne dazu, sich von chinesischen Lieferanten Seltener Erden abzuwenden – mit spürbaren Folgen für den Markt.
Nichts wie raus aus Chip-Aktien und jetzt rein in diesen Dividenden-Champion!
Der aktuell starke Anstieg bei Halbleiterwerten dürfte nicht nachhaltig sein. Anlegerinnen und Anleger sollten jetzt in Substanzwerte wie Nestlé umschichten.
Dieses verblüffend einfache Geschäftsmodell sorgt für hohe Dividendenrenditen!
Der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) CubeSmart verfolgt ein einfaches, aber hochrentables Geschäftsmodell. Das sorgt für eine attraktive Dividende.
Intel dreht auf: Warum Analysten jetzt neuen Rückenwind sehen
Intel wird wieder optimistischer: Ausverkaufte Kapazitäten, höhere Verkaufspreise und KI-getriebene Nachfrage treiben die Aktie an.
Ist Qualcomm der günstigste KI-Chip-Wert am Markt?
Die Qualcomm-Aktie mit dem größten Tagessprung seit Wochen: Ein Milliarden-Rückkauf, ein AR-Deal mit Snap und ein Datencenter-Auftrag sorgen für Aufsehen. Was steckt dahinter?
Jetzt 5,1 % Dividendenrendite sichern? Dieser Monatszahler hat erneut geliefert!
Der US-Immobilieninvestitionsfonds Realty Income gilt unter den Monatszahlern als der Goldstandard. Die am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen zeigen warum.
Renk: Bester Jahresauftakt aller Zeiten – Anleger schauen trotzdem weg
Mehr Aufträge als je zuvor, Milliarden im Auftragsbuch, steigende Margen. Trotzdem verkaufen Anleger.
Massenentlassung sorgen für Panik – Cloudflare stürzt 18% ab
Cloudflare liefert starke Quartalszahlen ab, doch der harte KI-Umbau verunsichert Anleger und schickt die Aktie auf Talfahrt.
Nvidia vor Quartalszahlen: Goldman Sachs sieht 20 Prozent Kurspotenzial
Goldman Sachs erwartet von Nvidia ein starkes Quartal – doch die eigentliche Frage ist, wie weit die Rechenzentrum-Prognose übertroffen wird. Was Anleger beim Ergebnis genau beobachten sollten.