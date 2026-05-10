Iran
Antwort auf US-Vorschlag an Pakistan übermittelt
- Iran übermittelte Antwort zum US-Friedensvorschlag
- 14-Punkte-Absichtserklärung für 30 Tage Verhandlungen
- Sanktionslockerung, Hormusfragen und Atomgespräche
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat eine Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges an den Vermittler Pakistan weitergegeben. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Zum genauen Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Gemäß dem vorgeschlagenen Plan würden sich die Verhandlungen in dieser Phase auf die Beendigung des Krieges in der Region konzentrieren, hieß es lediglich.
Irans Regierung hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, man prüfe einen Vorschlag aus den USA. Dabei handelt es sich um eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung. Deren Ziel ist es unter anderem, einen Rahmen für zunächst 30 Tage dauernde Verhandlungen zu schaffen, um den Krieg zu beenden.
Diskutiert werden Medienberichten zufolge auch eine Lockerung von US-Sanktionen sowie Vereinbarungen zur Zukunft der Straße von Hormus. Zudem soll eine Grundlage für Verhandlungen über Irans umstrittenes Atomprogramm geschaffen werden./jam/DP/men
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bin gerade im chat intel cams osint,das ganze fängt an zu eskalieren,us-zerstörer angegriffen mit drohnen und raketen,quellennachweis iranisches staatsfernsehen,revolutionsgarden,ein heilloses dureinander,kampfjets unter anderem der engländer sind richtung iran unterwegs,israel macht mit...die usa stecken quasi in der strasse von hormus fest,es soll erhebliche schäden an einem der angeblich 3 zerstörer geben, kampfflugzeuge aus kuwait unterwegs, raketen von seiten der usa in richtung südiran unterwegs, ntv berichtete nur wage von explosionen in kuwait, iran wirft den usa vor, durch den angriff auf einen iranischen tanker den waffenstillstand gebrochen zu haben,quelle aje-news...ersma abwarten wie sich das weiter entwickelt,sollte das ganze entgleisen dann fliegt einem der ölpreis um die ohrenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍
Alles was heute über Iran geschrieben wurde von US Nachrichtenagenturen ist Quatsch. Ich habe iranische Medien mit Übersetzer bemüht, da steht NICHTS, überhaupt nichts von alledem. Ölpreis durch Gelaber gedrückt, um billig einzusteigen und dann kommen die Bomben, so siehts aus. Alles Spekulation, keine Anlageberatung.
Die Begründung ist auch so geil: "Die Befreiung der Schiffe hat so gut geklappt, wir haben deswegen erst einmal aufgehört um die fortgeschrittenen Friedensverhandlungen zu vollenden."