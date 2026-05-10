CO2-Zertifikate erholen sich weiter – Schlusskurs wieder über 75 Euro

Die CO2-Zertifikate konnten in der vergangenen Woche deutlich zulegen. Auf Wochenbasis stand ein Plus von +2,53 %.



Der Markt schloss wieder oberhalb der Marke von 75 Euro, konkret bei 75,1792 Euro. In der Wochenspitze konnten die Zertifikate sogar auf über 76,50 Euro ansteigen. Damit setzt sich die Erholung der vergangenen Wochen fort und das kurzfristige Chartbild hat sich spürbar verbessert.







Besonders interessant ist der Blick auf den Drei-Monats-Chart. Mitte März notierten die CO2-Zertifikate noch unterhalb der Marke von 64 Euro. Seitdem hat sich der Markt deutlich stabilisiert und wieder nach oben gearbeitet. Der Anstieg zurück über 75 Euro zeigt, dass Käufer wieder bereit sind, höhere Preise zu akzeptieren. Das ist nach der schwächeren Phase im ersten Quartal ein konstruktives Signal.







Trotzdem muss man die Bewegung richtig einordnen. Von den Höchstständen zu Jahresbeginn ist der Markt weiterhin deutlich entfernt. Damals lagen die Preise noch oberhalb von 90 Euro. Die aktuelle Erholung ist also stark, aber sie ist noch keine vollständige Rückkehr in den alten Aufwärtstrend. Dafür müsste der Markt weitere Anschlusskäufe sehen und die Zone oberhalb von 75 Euro nachhaltig verteidigen.







Positiv ist, dass sich die Lage offenbar etwas beruhigt hat – auch politisch. Genau dieser Punkt ist bei CO2-Zertifikaten besonders wichtig, weil der Markt nicht nur von Energiepreisen und Konjunkturerwartungen, sondern auch stark von regulatorischen und politischen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Wenn diese Unsicherheit abnimmt, kann das zusätzliche Stabilität bringen.







Fazit:



Die CO2-Zertifikate haben mit +2,53 % eine starke Woche gezeigt und den Sprung zurück über 75 Euro geschafft. Nach dem Tief unter 64 Euro Mitte März ist die Erholung deutlich sichtbar. Noch bleibt der Abstand zu den Jahreshochs über 90 Euro groß, aber das kurzfristige Bild hat sich klar verbessert. Entscheidend wird jetzt, ob der Markt die Marke von 75 Euro verteidigen kann.

