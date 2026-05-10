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    Carsten Stork

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    Kupfer nahe Rekordniveau – Managed Money baut Long-Position weiter aus

    Der Kupfer-Future an der CME zeigte in der vergangenen Woche eine sehr starke Entwicklung. Auf Wochenbasis gewann der Future +5,35 % und schloss bei 628,25 US-Cent nahezu am Wochenhoch. Die Bewegung war dabei bemerkenswert stabil: Über die gesamte …

    Carsten Stork - Kupfer nahe Rekordniveau – Managed Money baut Long-Position weiter aus
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Kupfer-Future an der CME zeigte in der vergangenen Woche eine sehr starke Entwicklung. Auf Wochenbasis gewann der Future +5,35 % und schloss bei 628,25 US-Cent nahezu am Wochenhoch.

    Die Bewegung war dabei bemerkenswert stabil: Über die gesamte Woche hinweg ging es fast durchgehend nach oben. Damit bleibt Kupfer einer der stärksten Märkte im Rohstoffbereich.

    Auch die COT-Daten bestätigen das konstruktive Bild. Das Managed Money hat seine Long-Position weiter ausgebaut und hält nun 62.800 Kontrakte long. Das ist ein hohes Niveau und der höchste Stand seit Dezember 2025. Institutionelle Marktteilnehmer bleiben also klar auf der Long-Seite positioniert und setzen weiterhin auf steigende Kupferpreise.

    Fundamental bleibt Kupfer strukturell stark unterstützt. Die Minenproduktion kommt mit der Nachfrage weiterhin nicht ausreichend hinterher. Gleichzeitig steigt die strategische Bedeutung des Metalls weiter. Kupfer profitiert von Investitionen in Stromnetze, AI-Infrastruktur, Elektrifizierung und Clean Energy. Hinzu kommt, dass Kupfer inzwischen auch auf der kritischen Mineralliste der USA steht. Damit wird der Rohstoff nicht mehr nur als klassisches Industriemetall gesehen, sondern zunehmend als strategischer Schlüsselrohstoff.

    Zusätzliche Unterstützung kommt von Angebotsrisiken. Die Störungen bei Schwefelsäure, einem wichtigen Input für die Kupferverarbeitung, belasten die Raffinierungsketten. China hat zudem Schwefelsäure-Exporte von Mai bis mindestens Dezember eingeschränkt. Das trifft wichtige Kupferproduzenten und Importländer, darunter Chile, Indonesien und Indien.

    Saisonal ist das Bild kurzfristig allerdings nicht mehr so stark. Bis in den Juni hinein kann Kupfer eher unter Druck geraten, bevor später wieder bessere saisonale Phasen folgen. Nach der starken Wochenbewegung sind Rücksetzer daher jederzeit möglich.

    Fazit:
    Kupfer bleibt strukturell einer der spannendsten Rohstoffe. Die starke Wochenperformance von +5,35 %, der Schlusskurs nahe dem Hoch und die hohe Managed-Money-Long-Position bestätigen das positive Bild. Kurzfristig mahnt die Saisonalität zur Vorsicht, doch fundamental bleibt Kupfer durch Nachfrage, Angebotsrisiken und strategische Bedeutung klar unterstützt.

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