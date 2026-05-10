Kakao explodiert um 18 % – Short-Positionierung und hohes Open Interest treiben Volatilität

Der Kakao-Future an der ICE zeigte in der vergangenen Woche eine außergewöhnlich starke Bewegung. Auf Wochenbasis legte der Future um +18 % zu und schloss bei 4.241 US-Dollar je Tonne. Im Hoch am Donnerstag stieg Kakao sogar bis auf 4.554 US-Dollar je Tonne. Das ist eine massive Bewegung und zeigt, wie viel Spannung weiterhin in diesem Markt steckt.



Interessant ist dabei, dass sich diese Bewegung in den COT-Daten noch nicht wirklich aufgelöst hat. Das Managed Money hält weiterhin eine Short-Position von knapp über 20.000 Kontrakten. Diese Positionierung ist mehr oder weniger unverändert. Genau das macht die Bewegung so bemerkenswert: Der Markt ist stark gestiegen, obwohl die spekulative Short-Positionierung noch immer relativ deutlich vorhanden ist. Sollte diese Short-Seite weiter unter Druck geraten, bleibt zusätzliche Volatilität möglich.



Auch das Open Interest bleibt extrem hoch. Mit über 195.000 Kontrakten ist weiterhin sehr viel Kapital im Markt gebunden. Das erklärt, warum Kakao in kurzer Zeit so starke Bewegungen zeigen kann. Wenn ein Markt mit hohem Open Interest und relevanter Short-Positionierung plötzlich nach oben läuft, können Anschlusskäufe und Short-Covering die Bewegung schnell verstärken.







Trotz der starken Woche muss man die Einordnung sauber halten. Vom Hoch im Dezember 2024 liegt Kakao weiterhin rund -67 % tiefer. Auch seit Jahresanfang 2026 steht der Future noch deutlich im Minus, aktuell rund -30 %. Theoretisch bleibt also nach oben weiterhin Raum, wenn sich die Erholung fortsetzt.







Kurzfristig zeigte der Freitag allerdings, dass der Markt nicht frei von Gegenbewegungen ist. Nach dem Hoch am Donnerstag konnte Kakao die Gewinne nicht vollständig halten und wurde zum Wochenschluss noch einmal abverkauft.







Fazit:



Kakao hat eine extrem starke Woche gezeigt. +18 % auf Wochenbasis, ein Hoch bei 4.554 US-Dollar und ein weiterhin hohes Open Interest machen den Markt hochspannend. Die unveränderte Short-Positionierung des Managed Money spricht dafür, dass die Bewegung noch nicht vollständig verarbeitet ist. Gleichzeitig bleibt Kakao volatil. Nach dem starken Anstieg sind Rücksetzer jederzeit möglich, aber die Woche war ein klares Signal, dass der Markt wieder Leben zeigt.

