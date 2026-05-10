Orangensaft konsolidiert – 200-Cent-Marke bleibt der entscheidende technische Trigger

Der Orangensaft-Future zeigte in der vergangenen Woche eine leichte Konsolidierung. Auf Wochenbasis verlor der Future -3,02 % und schloss bei 183,20 US-Cent.







Damit bleibt der Markt weiterhin volatil, konnte sich aber nach der zuletzt starken Bewegung grundsätzlich stabilisieren. Wichtig ist jetzt vor allem, ob der Future die nächste technische Schlüsselzone erreichen und überwinden kann.



Im Fokus steht dabei ganz klar die Marke von 200 US-Cent. Diese Zone ist technisch wichtig, weil ein nachhaltiger Anstieg darüber das Chartbild deutlich verbessern würde. Solange Orangensaft darunter handelt, bleibt die Erholung zwar intakt, aber noch nicht vollständig bestätigt. Ein Ausbruch über 200 US-Cent wäre dagegen ein deutlich stärkeres Signal, dass der Markt wieder mehr Momentum aufbauen kann.



Trotz der jüngsten Erholung bleibt der Abstand zu den Höchstständen aus dem Dezember 2024 weiterhin erheblich. Der Markt handelt also noch immer deutlich unter seinen damaligen Niveaus. Genau deshalb bleibt theoretisch weiteres Erholungspotenzial vorhanden, sofern sich die technische Lage weiter verbessert und Käufer oberhalb der aktuellen Unterstützungszonen aktiv bleiben.







Auch die COT-Daten liefern zumindest leichte Unterstützung. Das Managed Money hält aktuell 1.794 Kontrakte long. Das ist keine große spekulative Long-Position, aber wichtig ist: Es ist keine Short-Position. Der Markt wird also von den großen spekulativen Adressen nicht aktiv gegen die Long-Seite gespielt.







Saisonal sieht das Bild weiterhin konstruktiv aus. Bis Ende Mai spricht das Muster tendenziell für steigende Kurse im Orangensaft-Future. Das passt zur aktuellen technischen Ausgangslage und erhöht die Chance, dass der Markt noch einmal in Richtung 200 US-Cent läuft.







Fazit:



Orangensaft bleibt volatil, aber konstruktiv. Das Wochenminus von -3,02 % ist eine Konsolidierung innerhalb einer weiterhin interessanten Erholungsbewegung. Entscheidend bleibt jetzt die Marke von 200 US-Cent. Wird diese Zone nachhaltig überwunden, würde sich das technische Bild deutlich verbessern. COT-Daten und Saisonalität liefern zusätzliche Unterstützung.

