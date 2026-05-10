AUD/USD nach RBA-Zinserhöhung weiter stark – COT und Saisonalität stützen den Trade

Der Australische Dollar konnte gegenüber dem US-Dollar in der vergangenen Woche erneut zulegen. AUD/USD gewann auf Wochenbasis +0,90 % und schloss bei 0,72465. Damit summiert sich das Plus seit Jahresanfang bereits auf starke +8,2 %. Für unsere Position ist das ein sehr erfreulicher Verlauf, zumal die Bewegung nicht nur technisch, sondern auch fundamental zunehmend Unterstützung erhält.



Ein wichtiger Impuls kam in der vergangenen Woche von der Reserve Bank of Australia. Die RBA erhöhte den Leitzins wie erwartet erneut auf 4,35 %. Damit bleibt Australien im internationalen Vergleich geldpolitisch klar restriktiv. Gleichzeitig signalisiert die Notenbank, dass sie die weitere Entwicklung nun genau beobachten will. Die Botschaft bleibt aber eindeutig: Die Inflation ist noch nicht besiegt, und die RBA ist bereit, die Zinsen länger hoch zu halten, falls Energiepreise, Fiskalpolitik oder robuste Nachfrage den Preisdruck weiter stützen.





Das passt auch zur Entwicklung am Devisenmarkt. Der Australische Dollar profitierte zuletzt von besserem Risikoappetit, der Hoffnung auf eine Entspannung im US-Iran-Konflikt und einer Schwäche des US-Dollars. Der Dollar-Index fiel wieder in Richtung Vorkriegsniveau, während risikoreichere Währungen wie AUD und NZD zulegen konnten. Gleichzeitig bleibt der Konflikt im Nahen Osten ein Unsicherheitsfaktor, vor allem über den Ölpreis und die Inflationsseite.





Besonders positiv ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Position im Australischen Dollar weiter ausgebaut und hält nun 78.677 Kontrakte long. Das bestätigt, dass institutionelle Anleger zunehmend auf eine Fortsetzung der AUD-Stärke setzen.







Saisonal bleibt das Bild konstruktiv. Bis Mitte beziehungsweise Ende Juni ist zunächst eher mit einer Seitwärtsphase zu rechnen. Danach beginnt historisch eine deutlich stärkere Phase für den Australischen Dollar.







Fazit:



AUD/USD bleibt für uns ein attraktiver Long-Trade. Die Kombination aus RBA-Zinserhöhung, positiver COT-Positionierung, schwächerem US-Dollar und konstruktiver Saisonalität spricht weiter für den Trade. Kurzfristige Rücksetzer sind nach dem starken Jahresstart jederzeit möglich, ändern aber nichts am positiven Gesamtbild.

