Baumwolle bleibt stark – COT-Positionierung bestätigt den Long-Trade

Der Baumwolle-Future konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Der an der ICE US gehandelte Juli-Kontrakt schloss bei 84,73 US-Cent und gewann auf Wochenbasis +0,65 %.



Damit setzt sich die starke Entwicklung seit Jahresbeginn weiter fort. Seit dem 1. Januar 2026 liegt Baumwolle inzwischen bei +31,95 %. Das ist eine sehr starke Performance und bestätigt, dass sich der Markt in den vergangenen Monaten deutlich stabilisiert und nach oben gearbeitet hat.







Besonders wichtig bleibt dabei die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Position weiter ausgebaut und hält inzwischen über 100.000 Kontrakte long. Damit liegt die spekulative Long-Positionierung auf dem höchsten Stand seit März 2024. Das ist ein klar bullishes Signal, weil institutionelle Marktteilnehmer den Baumwolle-Markt zunehmend wieder auf der Long-Seite spielen. Gerade nach der starken Bewegung seit Jahresbeginn zeigt diese Positionierung, dass der Trend nicht nur kurzfristig technisch getrieben ist, sondern auch von Kapitalflüssen unterstützt wird.







Kurzfristig bleibt der Markt allerdings nicht frei von Gegenwind. Die Saisonalität ist für Baumwolle aktuell nicht besonders stark. Bis Mitte beziehungsweise Ende Juni ist historisch eher eine seitwärts gerichtete bis schwächere Phase möglich. Das muss man berücksichtigen, weil nach dem starken Jahresstart jederzeit Rücksetzer oder Konsolidierungen auftreten können.







Gleichzeitig bleiben die übrigen Daten solide. Die Exportverpflichtungen liegen bei 10,82 Mio. Running Bales und damit bei 96 % der USDA-Schätzung für das Gesamtjahr. Die tatsächlichen Lieferungen liegen bei 7,72 Mio. Running Bales beziehungsweise 69 % der USDA-Erwartung und damit nahe am Durchschnitt.









Zusätzlich wirkt der weiterhin hohe Ölpreis unterstützend, weil synthetische Fasern wie Polyester über petrochemische Vorprodukte stärker von Energie- und Rohstoffkosten beeinflusst werden. Je teurer Öl bleibt, desto attraktiver kann Baumwolle im relativen Vergleich zu synthetischen Alternativen werden. Ein schwächerer US-Dollar wirkt zusätzlich unterstützend.





Fazit:



Baumwolle bleibt trotz schwächerer Saisonalität ein starker Long-Trade. Die Performance von +31,95 % seit Jahresbeginn, der Wochenschluss bei 84,73 US-Cent und die deutlich ausgebaute Long-Positionierung des Managed Money sprechen weiter für ein konstruktives Gesamtbild. Kurzfristige Konsolidierungen bis Ende Juni sind möglich, ändern aber nichts daran, dass Trend und Positionierung klar positiv bleiben.

