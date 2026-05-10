Mais bleibt trotz Wochenminus konstruktiv – Managed Money baut Long-Position massiv aus

Der Mais-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche nicht an die vorherige Stärke anknüpfen. Auf Wochenbasis verlor der Future -1,7 % und schloss bei 471 US-Cent. Damit bleibt der Markt kurzfristig unter Druck, steht seit Jahresbeginn aber weiterhin rund +7 % im Plus. Die übergeordnete Entwicklung bleibt damit trotz der schwächeren Woche konstruktiv.



Die bisherige Stärke hängt vor allem mit den fundamentalen Risiken zusammen, die den Markt seit Jahresbeginn begleiten. Dazu gehört die Trockenheit in den USA, die bereits früh für Unsicherheit bei den Ernteerwartungen gesorgt hat. Hinzu kommt die angespannte Lage bei Stickstoffdüngemitteln. Eine Shortage bei Urea kann die Produktionskosten erhöhen und die Angebotsseite zusätzlich belasten. Genau diese Kombination aus Wetterrisiko und Düngemittelthematik bleibt für Mais ein wichtiger Unterstützungsfaktor.







Besonders interessant ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat den Rücksetzer offenbar genutzt, um die Long-Position wieder auszubauen. Aktuell halten die spekulativen Marktteilnehmer 433.384 Kontrakte long. Das ist ein massives Niveau und zeigt, dass institutionelle Anleger trotz kurzfristiger Schwäche weiter klar auf steigende Maispreise setzen. Für den Markt ist das ein wichtiges Signal, weil größere Rücksetzer damit weiterhin von Käufern aufgefangen werden können.







Auch saisonal bleibt das Bild positiv. Für den Mais-Future spricht das saisonale Muster weiterhin für eine Aufwärtsbewegung bis Ende Juni. Damit befindet sich der Markt trotz der schwächeren Woche grundsätzlich noch in einer unterstützenden Phase.







Fazit:



Mais hat kurzfristig korrigiert, bleibt aber strukturell stark unterstützt. Das Wochenminus von -1,7 % ändert nichts daran, dass der Future seit Jahresbeginn weiterhin rund +7 % im Plus liegt. Die Trockenheit in den USA, die angespannte Urea-Situation, die massive Managed-Money-Long-Position und die positive Saisonalität bis Ende Juni sprechen weiter für ein konstruktives Gesamtbild.

