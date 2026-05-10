Albemarle: Lithium-Zyklus dreht nach oben – Top-Pick mit starkem Earnings-Impuls

Albemarle Corp. konnte in der vergangenen Woche um +5,02 % zulegen und schloss bei 203,53 australischen Dollar.







Am Tag der veröffentlichten Quartalszahlen stieg die Aktie zwischenzeitlich sogar bis auf 221,15 australische Dollar. Damit bestätigt sich erneut, dass Albemarle aktuell einer der spannendsten Titel im Lithium-Sektor bleibt und für uns weiterhin der Top-Pick in diesem Segment ist.







Der Auslöser für die starke Bewegung waren überzeugende Zahlen zum ersten Quartal. Der Umsatz stieg um 33 %, das bereinigte EBITDA hat sich mehr als verdoppelt. Besonders stark war das Segment Energy Storage, das von höheren Lithiumpreisen und besseren Volumina profitierte. Albemarle meldete in diesem Bereich einen Umsatzanstieg von knapp 70 %. Auch die Specialties-Sparte entwickelte sich besser als erwartet, getragen von robuster Nachfrage und besseren Preisen im Bromgeschäft.







Wichtig ist außerdem die Bilanzseite. Albemarle zahlte im Quartal rund 1,3 Mrd. US-Dollar Schulden zurück und reduzierte die langfristigen Verbindlichkeiten deutlich. Das verbessert die finanzielle Flexibilität in einem Sektor, der stark vom Rohstoffzyklus abhängt. Gleichzeitig hob das Unternehmen den Ausblick für die Specialties-Sparte an.







Strategisch bleibt die Story intakt. Das Management spricht weiterhin von starker Endmarktnachfrage nach Lithium. Die globale Lithium-Nachfrage soll in diesem Jahr um 37 % gestiegen sein. Besonders der Bereich Energy Storage entwickelt sich stark und kompensiert schwächere EV-Volumina. Zudem verweist Albemarle auf volle Orderbücher der Batteriekunden bis Anfang 2027.







Fazit:



Albemarle liefert genau das, was der Markt im Lithium-Sektor sehen wollte: steigende Preise, höhere Volumina, starke Nachfrage, bessere Margen und eine verbesserte Bilanz. Die Analystenreaktionen bestätigen diese Neubewertung. UBS, Citigroup, Wells Fargo und Truist haben ihre Kursziele angehoben. Nach dem starken Anstieg bleibt kurzfristig Volatilität möglich, aber strukturell bleibt Albemarle für uns der Top-Pick im Lithium-Sektor.

