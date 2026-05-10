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    Carsten Stork

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    Ecopetrol unter Druck – Aktie verliert nach starkem Wochenrutsch wichtige Dynamik

    Ecopetrol zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche. Die Aktie fiel von 13,92 US-Dollar zu Wochenbeginn auf 12,62 US-Dollar und verlor damit auf Wochenbasis -9,34 %. Das ist eine heftige Bewegung und zeigt, dass der Markt die …

    Carsten Stork - Ecopetrol unter Druck – Aktie verliert nach starkem Wochenrutsch wichtige Dynamik
    Foto: renditemanufaktur.de

    Ecopetrol zeigte in der vergangenen Handelswoche eine deutliche Schwäche. Die Aktie fiel von 13,92 US-Dollar zu Wochenbeginn auf 12,62 US-Dollar und verlor damit auf Wochenbasis -9,34 %.

    Das ist eine heftige Bewegung und zeigt, dass der Markt die Aktie aktuell deutlich vorsichtiger bewertet. Nach der vorherigen Stabilisierung ist dieser Rücksetzer ein klares Warnsignal.

    Im Fokus steht nun die anstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen für das erste Quartal 2026. Erwartet wird ein Gewinn von 0,47 US-Dollar je Aktie. Beim Umsatz rechnet der Markt mit einem leichten Anstieg auf 7,621 Mrd. US-Dollar nach 7,49 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Damit wären die Erwartungen auf der Umsatzseite zwar stabil, allerdings ist die Gewinnschätzung in den vergangenen drei Monaten deutlich gesunken.

    Genau das dürfte zur Nervosität vor den Zahlen beigetragen haben.
    Auch die Analystenseite liefert derzeit kein klares bullishes Signal. Das durchschnittliche Rating liegt bei „Hold“. Gleichzeitig liegt das mittlere Kursziel bei 12,50 US-Dollar und damit leicht unter dem letzten Schlusskurs. Positiv ist zwar, dass UBS das Kursziel zuletzt von 10,00 auf 13,50 US-Dollar angehoben hat, doch insgesamt bleibt das Bild gemischt.

    Operativ gab es mit der erweiterten Partnerschaft mit Parex Resources eine interessante Nachricht. Parex will über fünf Jahre 250 Mio. US-Dollar in die gemeinsame Entwicklung von produzierenden Assets im Magdalena Basin investieren. Ecopetrol behält dabei Eigentum und operative Verantwortung, während Parex eine 50 %-Beteiligung an der Produktion erhält. Das ist langfristig strategisch interessant, hat die kurzfristige Kursschwäche aber nicht verhindert.

    Fazit:
    Ecopetrol bleibt nach dem Wochenverlust von -9,34 % angeschlagen. Die Aktie steht vor den Quartalszahlen unter Druck, und der Markt scheint sinkende Gewinnerwartungen bereits einzupreisen. Die Parex-Partnerschaft ist strategisch positiv, reicht kurzfristig aber nicht aus, um den Abverkauf zu stoppen. Entscheidend wird jetzt, ob die kommenden Zahlen Vertrauen zurückbringen können.

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