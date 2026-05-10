🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Carsten Stork

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    EUR/USD erholt sich weiter – Dollar verliert trotz Safe-Haven-Argument an Stärke

    Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar in der vergangenen Woche erneut zulegen. EUR/USD gewann auf Wochenbasis +0,57 % und schloss bei 1,17849. Damit liegt das Währungspaar seit Jahresbeginn aktuell leicht im Plus bei +0,38 %. Das ist zwar auf …

    Carsten Stork - EUR/USD erholt sich weiter – Dollar verliert trotz Safe-Haven-Argument an Stärke
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar in der vergangenen Woche erneut zulegen. EUR/USD gewann auf Wochenbasis +0,57 % und schloss bei 1,17849.

    Damit liegt das Währungspaar seit Jahresbeginn aktuell leicht im Plus bei +0,38 %. Das ist zwar auf Jahressicht noch keine große Bewegung, aber die Erholung seit Ausbruch der Krise ist bemerkenswert. Vor allem deshalb, weil der US-Dollar trotz geopolitischer Unsicherheit nicht nachhaltig als klassischer Safe Haven profitieren konnte.

    Der Markt scheint zunehmend daran zu zweifeln, dass der Dollar in diesem Umfeld automatisch die stärkere Seite bleibt. Zwar sind die US-Arbeitsmarktdaten robuster ausgefallen als erwartet, und die Arbeitslosenquote blieb stabil bei 4,3 %. Gleichzeitig reicht das aber nicht aus, um neue Dollar-Dynamik auszulösen. Die Fed dürfte weiter auf Hold bleiben, schnelle Zinssenkungen sind nicht wahrscheinlich, aber auch ein klar hawkisher Impuls fehlt. Genau diese Mischung nimmt dem Dollar aktuell etwas Rückenwind.

    Hinzu kommt, dass die Märkte auf eine mögliche Entspannung im US-Iran-Konflikt setzen. Der Dollar-Index konnte trotz hoher Ölpreise und erneuter Spannungen rund um die Straße von Hormuz die Marke von 100 Punkten nicht nachhaltig zurückerobern. Das unterstützt EUR/USD und zeigt, dass der Markt die geopolitische Risikoprämie nicht mehr automatisch zugunsten des Dollars bewertet.

    Bei den COT-Daten bleibt das Bild noch neutral bis leicht konstruktiv. Das Managed Money hält aktuell rund 32.200 Kontrakte long im Euro. Das ist keine extrem starke Positionierung, aber auch kein negatives Signal. Institutionelle Anleger sind also weiterhin leicht auf der Long-Seite, ohne bereits aggressiv überpositioniert zu sein.

    Saisonal ist kurzfristig Vorsicht angebracht. Bis Ende Mai spricht das Muster eher für eine schwächere Phase im Euro, bevor anschließend wieder eine bessere saisonale Phase beginnen kann.

    Fazit:
    EUR/USD bleibt konstruktiv, aber kurzfristig nicht frei von Risiken. Die Wochenperformance von +0,57 %, der Schlusskurs bei 1,17849 und die Stabilisierung seit Jahresbeginn sprechen für eine verbesserte Ausgangslage. Gleichzeitig mahnt die Saisonalität bis Ende Mai zur Geduld. Entscheidend ist: Der Dollar verliert trotz Safe-Haven-Argument an Überzeugungskraft. Genau das hält den Euro-Long-Trade weiter interessant.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Renditemanufaktur
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carsten Stork EUR/USD erholt sich weiter – Dollar verliert trotz Safe-Haven-Argument an Stärke Der Euro konnte gegenüber dem US-Dollar in der vergangenen Woche erneut zulegen. EUR/USD gewann auf Wochenbasis +0,57 % und schloss bei 1,17849. Damit liegt das Währungspaar seit Jahresbeginn aktuell leicht im Plus bei +0,38 %. Das ist zwar auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     