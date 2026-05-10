🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin-Future erholt sich weiter – aber der Markt bleibt stark von Leverage geprägt

    Der Bitcoin-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Auf Wochenbasis gewann der Kontrakt +2,81 % und schloss bei 80.390 US-Dollar. Zwischenzeitlich sah das Bild sogar noch stärker aus: Am Mittwoch stieg der Bitcoin-Future …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future erholt sich weiter – aber der Markt bleibt stark von Leverage geprägt
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Bitcoin-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Auf Wochenbasis gewann der Kontrakt +2,81 % und schloss bei 80.390 US-Dollar.

    Zwischenzeitlich sah das Bild sogar noch stärker aus: Am Mittwoch stieg der Bitcoin-Future bis auf 83.215 US-Dollar, konnte diese Gewinne im weiteren Wochenverlauf jedoch nicht vollständig halten. Damit bleibt die Erholung intakt, aber der Markt zeigt weiterhin, dass oberhalb von 80.000 US-Dollar Gewinnmitnahmen und Widerstände spürbar werden.

    Interessant ist vor allem die Einordnung der aktuellen Bewegung. Bitcoin hat sich nach dem starken Rückgang im Februar deutlich stabilisiert. Analysten verweisen darauf, dass der Markt möglicherweise bereits die klassische Kapitulationsphase hinter sich gelassen hat. Gleichzeitig bleibt die Erholung nicht frei von Risiken. Ein wichtiger Punkt ist der starke Anstieg des Open Interest. Das zeigt, dass ein Teil der Bewegung zunehmend über Futures und gehebelte Positionen getragen wird. Genau das kann kurzfristig zusätzliche Dynamik erzeugen, macht den Markt aber auch anfälliger für schnelle Liquidationen.

    Auch die COT-Daten bleiben grundsätzlich konstruktiv, aber nicht euphorisch. Das Managed Money ist weiterhin long, allerdings ist die Position kleiner geworden und liegt aktuell nur noch bei 1.441 Kontrakten. Das ist positiv, weil institutionelle Marktteilnehmer nicht komplett aus dem Markt verschwunden sind. Gleichzeitig zeigt die kleinere Positionierung, dass die großen Spekulanten aktuell noch nicht aggressiv auf eine neue massive Aufwärtsbewegung setzen.

    Technisch bleibt der Bereich um 80.000 bis 83.000 US-Dollar entscheidend. Solange Bitcoin oberhalb von 80.000 US-Dollar bleibt, ist die Erholung intakt. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Wochenhoch würde das Bild weiter verbessern.

    Fazit:
    Der Bitcoin-Future bleibt konstruktiv, aber fragil. Die Wochenperformance von +2,81 % und der Schlusskurs bei 80.390 US-Dollar bestätigen die Erholung. Gleichzeitig mahnen das hohe Open Interest und die kleinere Managed-Money-Long-Position zur Vorsicht. Bitcoin bleibt interessant, aber der nächste Impuls muss jetzt zeigen, ob die Bewegung von echter Nachfrage oder vor allem von Leverage getragen wird.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Bitcoin-Future erholt sich weiter – aber der Markt bleibt stark von Leverage geprägt Der Bitcoin-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Auf Wochenbasis gewann der Kontrakt +2,81 % und schloss bei 80.390 US-Dollar. Zwischenzeitlich sah das Bild sogar noch stärker aus: Am Mittwoch stieg der Bitcoin-Future …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     