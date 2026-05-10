Bitcoin-Future erholt sich weiter – aber der Markt bleibt stark von Leverage geprägt

Der Bitcoin-Future an der CME konnte in der vergangenen Woche erneut zulegen. Auf Wochenbasis gewann der Kontrakt +2,81 % und schloss bei 80.390 US-Dollar.



Zwischenzeitlich sah das Bild sogar noch stärker aus: Am Mittwoch stieg der Bitcoin-Future bis auf 83.215 US-Dollar, konnte diese Gewinne im weiteren Wochenverlauf jedoch nicht vollständig halten. Damit bleibt die Erholung intakt, aber der Markt zeigt weiterhin, dass oberhalb von 80.000 US-Dollar Gewinnmitnahmen und Widerstände spürbar werden.







Interessant ist vor allem die Einordnung der aktuellen Bewegung. Bitcoin hat sich nach dem starken Rückgang im Februar deutlich stabilisiert. Analysten verweisen darauf, dass der Markt möglicherweise bereits die klassische Kapitulationsphase hinter sich gelassen hat. Gleichzeitig bleibt die Erholung nicht frei von Risiken. Ein wichtiger Punkt ist der starke Anstieg des Open Interest. Das zeigt, dass ein Teil der Bewegung zunehmend über Futures und gehebelte Positionen getragen wird. Genau das kann kurzfristig zusätzliche Dynamik erzeugen, macht den Markt aber auch anfälliger für schnelle Liquidationen.







Auch die COT-Daten bleiben grundsätzlich konstruktiv, aber nicht euphorisch. Das Managed Money ist weiterhin long, allerdings ist die Position kleiner geworden und liegt aktuell nur noch bei 1.441 Kontrakten. Das ist positiv, weil institutionelle Marktteilnehmer nicht komplett aus dem Markt verschwunden sind. Gleichzeitig zeigt die kleinere Positionierung, dass die großen Spekulanten aktuell noch nicht aggressiv auf eine neue massive Aufwärtsbewegung setzen.







Technisch bleibt der Bereich um 80.000 bis 83.000 US-Dollar entscheidend. Solange Bitcoin oberhalb von 80.000 US-Dollar bleibt, ist die Erholung intakt. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Wochenhoch würde das Bild weiter verbessern.







Fazit:



Der Bitcoin-Future bleibt konstruktiv, aber fragil. Die Wochenperformance von +2,81 % und der Schlusskurs bei 80.390 US-Dollar bestätigen die Erholung. Gleichzeitig mahnen das hohe Open Interest und die kleinere Managed-Money-Long-Position zur Vorsicht. Bitcoin bleibt interessant, aber der nächste Impuls muss jetzt zeigen, ob die Bewegung von echter Nachfrage oder vor allem von Leverage getragen wird.

