Coinbase dreht nach Earnings ins Plus – Aktie schließt die Woche stark bei 201,33 US-Dollar

Coinbase Global konnte in der vergangenen Handelswoche trotz schwacher Quartalszahlen deutlich zulegen. Die Aktie stand vor den Earnings zunächst noch stark unter Druck, drehte nach Veröffentlichung der Zahlen jedoch nach oben und beendete die Woche mit einem Plus von +5,28 % bei 201,33 US-Dollar an der Nasdaq. Das ist bemerkenswert, weil die headline-seitigen Ergebnisse zunächst alles andere als überzeugend wirkten.



Coinbase meldete für das erste Quartal einen Umsatz von 1,41 Mrd. US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen von 1,52 Mrd. US-Dollar. Auch auf der Ergebnisseite war das Bild schwach: Der bereinigte Verlust lag bei 1,49 US-Dollar je Aktie, während der Markt eigentlich einen Gewinn erwartet hatte. Insgesamt entstand ein Quartalsverlust von rund 394 Mio. US-Dollar. Das operative Umfeld war schwierig, weil die Krypto-Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen im Quartal deutlich zurückgingen.







Trotzdem reagierte die Aktie nach anfänglichem Druck positiv. Der Grund liegt vor allem darin, dass der Markt offenbar stärker auf die strategischen Fortschritte schaut als auf das schwache Quartal. Coinbase berichtete von Rekord-Marktanteilen, starkem Wachstum im Derivategeschäft und weiterer Dynamik bei Stablecoins. Besonders wichtig bleibt USDC: Das Unternehmen verweist auf hohe Bestände in Coinbase-Produkten und weiter steigende Nutzung auf Base.









Auch die „Everything Exchange“-Strategie bleibt ein zentraler Punkt. Coinbase baut das Geschäft über klassischen Spot-Krypto-Handel hinaus aus – mit Derivaten, Prediction Markets sowie nicht-krypto-basierten Kontrakten wie Gold , Silber und Öl. Damit versucht das Unternehmen, die Abhängigkeit vom reinen Handelsvolumen im Kryptomarkt zu reduzieren.





Fazit:



Coinbase bleibt ein volatiler, aber strategisch interessanter Krypto-Trade. Die Q1-Zahlen waren schwach, doch die Kursreaktion zeigt, dass der Markt die langfristige Plattform-Story weiter honoriert. Rekord-Marktanteile, Stablecoin-Wachstum, Derivate und die Expansion zur „Everything Exchange“ stützen das bullishe Narrativ. Nach dem Wochenschluss bei 201,33 US-Dollar bleibt die Aktie für uns konstruktiv, aber klar abhängig von der weiteren Entwicklung im Kryptomarkt.

