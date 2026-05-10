Global X Uranium ETF braucht den Befreiungsschlag – strukturelle Uran-Story bleibt intakt

Der Global X Uranium ETF zeigte in der vergangenen Woche erneut ein volatiles Bild. Auf Wochenbasis verlor der ETF -1,11 % und schloss bei 55,18 US-Dollar. Zwischenzeitlich sah die Bewegung deutlich besser aus: Am Donnerstag konnte der ETF bis auf 58,62 US-Dollar ansteigen, gab diese Gewinne anschließend jedoch wieder ab.



Genau das zeigt das aktuelle Problem: Der Markt versucht zwar immer wieder, nach oben auszubrechen, schafft es bislang aber noch nicht, diese Bewegungen nachhaltig zu bestätigen.







Aus technischer Sicht braucht der Global X Uranium ETF jetzt einen klaren Befreiungsschlag nach oben. Die kurzfristigen Erholungen sind vorhanden, aber sie reichen noch nicht aus, um das Chartbild eindeutig zu drehen. Entscheidend wird sein, ob der ETF wieder dynamisch über die jüngsten Hochs steigen und dort Anschlusskäufe generieren kann. Erst dann würde sich das Momentum wieder deutlich verbessern.







An der grundsätzlichen Einschätzung ändert die schwächere Woche jedoch nichts. Die Uran-Story bleibt für uns strukturell attraktiv. Der Markt bleibt geprägt von langfristigen Angebotsthemen, wachsender strategischer Bedeutung der Kernenergie und dem politischen Rückenwind für Energieversorgungssicherheit. Uran ist kein kurzfristiger Momentum-Trade, sondern eher ein struktureller Rohstoff- und Energietransformations-Trade.







Genau deshalb bleibt Geduld wichtig. Die Volatilität im ETF ist hoch, und kurzfristige Rücksetzer gehören zu diesem Markt dazu. Entscheidend ist, dass die übergeordnete Investmentthese intakt bleibt. Solange sich die fundamentale Lage im Uranmarkt nicht verschlechtert, bleibt der Rücksetzer für uns eher eine Konsolidierung innerhalb einer langfristig interessanten Story.







Fazit:



Der Global X Uranium ETF bleibt kurzfristig hinter den Erwartungen zurück. Das Wochenminus von -1,11 % und der Rückfall von 58,62 US-Dollar auf 55,18 US-Dollar zeigen, dass der Markt noch keinen nachhaltigen Ausbruch geschafft hat. Jetzt braucht es einen klaren Befreiungsschlag nach oben. Strukturell bleiben wir jedoch bullish auf Uran und sehen den ETF weiterhin als interessanten Baustein im Energiesektor.

