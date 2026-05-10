Silber springt deutlich an – Friedenshoffnung treibt Erholung, Saisonalität bleibt Gegenwind

Der Silber-Future an der COMEX zeigte in der vergangenen Woche eine starke Erholung. Auf Wochenbasis gewann Silber +6,62 % und schloss bei 80,835 US-Dollar je Unze. Das Wochenhoch lag am Donnerstag sogar bei 82,675 US-Dollar. Damit konnte Silber zwar nicht ganz am Hoch schließen, beendete die Woche aber dennoch nahe der oberen Handelsspanne. Die Volatilität bleibt hoch, aber die Bewegung war klar positiv.



Ein wesentlicher Treiber war die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im US-Iran-Konflikt. Silber reagiert in diesem Umfeld besonders sensibel, weil es sowohl Edelmetall als auch Industriemetall ist. Als Edelmetall leidet Silber unter der Unsicherheit, dass die Fed wegen erhöhter Inflation und hoher Energiepreise die Zinsen länger hoch halten könnte. Als Industriemetall leidet es zusätzlich, wenn ein längerer Nahost-Konflikt die Weltwirtschaft belastet. Deshalb reagiert Silber positiv, sobald der Markt wieder Friedensgespräche oder eine Entspannung rund um die Straße von Hormuz einpreist.







Strukturell bleibt Silber durch die COT-Daten weiterhin unterstützt. Das Managed Money hält aktuell 21.892 Kontrakte long. Das ist positiv, weil spekulative Marktteilnehmer trotz hoher Volatilität weiter auf der Long-Seite bleiben. Allerdings ist auffällig, dass das Open Interest deutlich zurückgegangen ist. Das spricht dafür, dass ein Teil der Marktteilnehmer Risiko reduziert hat und die jüngste Bewegung nicht zwingend von einer breiten neuen Kapitalwelle getragen wurde.







Saisonal sieht das Bild kurzfristig nicht ideal aus. Bis Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli spricht das Muster eher für Gegenwind im Silber-Future. Nach dem starken Wochenanstieg muss man daher jederzeit mit Rücksetzern rechnen.







Fazit:



Silber hat mit +6,62 % eine starke Woche gezeigt und nahe dem Wochenhoch geschlossen. Die Long-Positionierung des Managed Money bleibt unterstützend, aber sinkendes Open Interest und schwache Saisonalität mahnen zur Vorsicht. Kurzfristig bleibt Silber stark von Nahost-Schlagzeilen, Zinserwartungen und Risikoappetit abhängig.

