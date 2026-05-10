🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    WTI bleibt extrem schlagzeilengetrieben – Axios-Meldung löst erneuten Abverkauf aus

    Der WTI Crude Oil Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor WTI -7,61 % und schloss bei 94,68 US-Dollar pro Fass. Besonders auffällig war der starke Rücksetzer nach der Axios-Meldung über mögliche neue …

    Carsten Stork - WTI bleibt extrem schlagzeilengetrieben – Axios-Meldung löst erneuten Abverkauf aus
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der WTI Crude Oil Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor WTI -7,61 % und schloss bei 94,68 US-Dollar pro Fass.

    Besonders auffällig war der starke Rücksetzer nach der Axios-Meldung über mögliche neue Friedensverhandlungen beziehungsweise ein Memorandum of Understanding im US-Iran-Konflikt. In der Spitze fiel WTI daraufhin bis auf 88,66 US-Dollar pro Fass.

    Damit zeigt sich erneut, wie stark der Ölmarkt aktuell von Schlagzeilen und politischen Signalen getrieben wird. Aus unserer Sicht ist besonders problematisch, dass es nun bereits zum wiederholten Mal eine Axios-Meldung gab, die sich anschließend nicht in dieser Form bestätigt hat. Für den Markt ist das nicht vertrauensfördernd, weil solche Meldungen massive Bewegungen auslösen können. Wenn dann zusätzlich Spekulationen aufkommen, dass einzelne Marktteilnehmer solche Bewegungen gezielt nutzen, erhöht das die Unsicherheit zusätzlich.

    Fundamental bleibt die Lage jedoch angespannt. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist nicht gelöst, die Straße von Hormuz bleibt ein zentraler Risikofaktor, und jede neue Eskalation kann den Ölpreis sofort wieder nach oben treiben. Genau deshalb darf man den Wochenverlust nicht isoliert betrachten. Die Bewegung war stark, aber sie war vor allem nachrichtengetrieben.

    Bei den COT-Daten bleibt das Bild weiterhin konstruktiv. Das Managed Money hält nach wie vor 178.786 Kontrakte long. Das zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer trotz hoher Volatilität weiter auf der Long-Seite positioniert bleiben. Auch saisonal sieht das Umfeld für Öl unabhängig vom Nahost-Konflikt weiterhin unterstützend aus.

    Fazit:
    WTI bleibt ein hochvolatiler, geopolitisch getriebener Markt. Der Wochenverlust von -7,61 % ist deutlich, ändert aber nichts daran, dass COT-Daten und Saisonalität weiter konstruktiv bleiben. Entscheidend bleibt der US-Iran-Konflikt. Jede glaubwürdige Entspannung belastet kurzfristig, jede Eskalation kann den Ölpreis sofort wieder nach oben treiben.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork WTI bleibt extrem schlagzeilengetrieben – Axios-Meldung löst erneuten Abverkauf aus Der WTI Crude Oil Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor WTI -7,61 % und schloss bei 94,68 US-Dollar pro Fass. Besonders auffällig war der starke Rücksetzer nach der Axios-Meldung über mögliche neue …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     