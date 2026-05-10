WTI bleibt extrem schlagzeilengetrieben – Axios-Meldung löst erneuten Abverkauf aus

Der WTI Crude Oil Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor WTI -7,61 % und schloss bei 94,68 US-Dollar pro Fass.



Besonders auffällig war der starke Rücksetzer nach der Axios-Meldung über mögliche neue Friedensverhandlungen beziehungsweise ein Memorandum of Understanding im US-Iran-Konflikt. In der Spitze fiel WTI daraufhin bis auf 88,66 US-Dollar pro Fass.







Damit zeigt sich erneut, wie stark der Ölmarkt aktuell von Schlagzeilen und politischen Signalen getrieben wird. Aus unserer Sicht ist besonders problematisch, dass es nun bereits zum wiederholten Mal eine Axios-Meldung gab, die sich anschließend nicht in dieser Form bestätigt hat. Für den Markt ist das nicht vertrauensfördernd, weil solche Meldungen massive Bewegungen auslösen können. Wenn dann zusätzlich Spekulationen aufkommen, dass einzelne Marktteilnehmer solche Bewegungen gezielt nutzen, erhöht das die Unsicherheit zusätzlich.









Fundamental bleibt die Lage jedoch angespannt. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran ist nicht gelöst, die Straße von Hormuz bleibt ein zentraler Risikofaktor, und jede neue Eskalation kann den Ölpreis sofort wieder nach oben treiben. Genau deshalb darf man den Wochenverlust nicht isoliert betrachten. Die Bewegung war stark, aber sie war vor allem nachrichtengetrieben.







Bei den COT-Daten bleibt das Bild weiterhin konstruktiv. Das Managed Money hält nach wie vor 178.786 Kontrakte long. Das zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer trotz hoher Volatilität weiter auf der Long-Seite positioniert bleiben. Auch saisonal sieht das Umfeld für Öl unabhängig vom Nahost-Konflikt weiterhin unterstützend aus.





Fazit:



WTI bleibt ein hochvolatiler, geopolitisch getriebener Markt. Der Wochenverlust von -7,61 % ist deutlich, ändert aber nichts daran, dass COT-Daten und Saisonalität weiter konstruktiv bleiben. Entscheidend bleibt der US-Iran-Konflikt. Jede glaubwürdige Entspannung belastet kurzfristig, jede Eskalation kann den Ölpreis sofort wieder nach oben treiben.

