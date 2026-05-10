Sojabohnen bleiben konstruktiv – Managed Money baut Long-Position weiter aus

Der Sojabohnen-Future an der CBOT konnte in der vergangenen Woche leicht zulegen. Auf Wochenbasis gewann der Future +0,4 % und schloss bei 1.206,25 US-Cent. Zwischenzeitlich sah das Bild noch stärker aus: Zu Wochenbeginn stieg der Kontrakt bis auf 1.226 US-Cent, konnte diese Gewinne im weiteren Verlauf jedoch nicht vollständig halten. Damit bleibt der Markt zwar konstruktiv, zeigt aber weiterhin, dass oberhalb der jüngsten Hochs Gewinnmitnahmen einsetzen.







Trotzdem ist die übergeordnete Ausgangslage weiterhin positiv. Die Sojabohnen profitieren aktuell von mehreren Faktoren. Zum einen richtet sich der Blick des Marktes auf mögliche chinesische Käufe im Vorfeld des Treffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping. Selbst kleinere sogenannte Goodwill-Käufe könnten kurzfristig stützend wirken, auch wenn sie noch kein struktureller Gamechanger wären. Zum anderen bleibt das geopolitische Umfeld mit dem US-Iran-Konflikt ein wichtiger Faktor für die Agrarmärkte, weil Ölpreise, Transportkosten und allgemeine Risikoprämien direkt auf die Preisbildung wirken.







Besonders wichtig ist die Entwicklung bei den COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen weiter ausgebaut und hält inzwischen über 232.000 Kontrakte long. Das ist ein starkes Signal. Institutionelle Marktteilnehmer bleiben klar auf der Long-Seite positioniert und nutzen Rücksetzer offenbar weiterhin zum Positionsaufbau.







Auch saisonal bleibt das Bild unterstützend. Für den Sojabohnen-Future spricht das saisonale Muster weiterhin für eine Aufwärtsbewegung bis Mitte beziehungsweise Ende Juni. Damit bleibt der Markt trotz kurzfristiger Schwankungen in einer konstruktiven Phase.







Fazit:



Die Wochenperformance von +0,4 % ist zwar moderat, aber die starke Managed-Money-Long-Positionierung und die positive Saisonalität bis Mitte/Ende Juni sprechen weiter für ein konstruktives Gesamtbild. Entscheidend ist jetzt, ob der Markt die Zone um 1.226 US-Cent erneut anlaufen und nachhaltiger überwinden kann.

