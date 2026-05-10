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    Carsten Stork

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    Weizen gibt Gewinne wieder ab – saisonales Fenster bleibt aber konstruktiv

    Der Weizen-Future an der CBOT konnte die starke Bewegung der Vorwochen nicht halten. Auf Wochenbasis verlor der Future -2,59 % und schloss knapp bei 620 US-Cent. Das ist enttäuschend, weil der Markt zuvor deutlich stärker aussah. In der Spitze war …

    Carsten Stork - Weizen gibt Gewinne wieder ab – saisonales Fenster bleibt aber konstruktiv
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der Weizen-Future an der CBOT konnte die starke Bewegung der Vorwochen nicht halten. Auf Wochenbasis verlor der Future -2,59 % und schloss knapp bei 620 US-Cent. Das ist enttäuschend, weil der Markt zuvor deutlich stärker aussah. In der Spitze war Weizen zuletzt bis über 670 US-Cent gestiegen, konnte diese Gewinne aber nicht verteidigen und hat seitdem wieder rund 10 % abgegeben.

    Damit bleibt das Chartbild kurzfristig volatil. Der vorherige Anstieg hatte gezeigt, dass Käufer grundsätzlich bereit sind, den Markt nach oben zu spielen. Der anschließende Rückfall macht aber deutlich, dass Anschlusskäufe fehlen und Gewinne schnell wieder mitgenommen werden. Für den Markt ist jetzt entscheidend, ob sich im Bereich um 620 US-Cent wieder Käufer finden und eine neue Stabilisierung gelingt.

    Fundamental bleibt das Umfeld nicht uninteressant. Der Markt beobachtet weiterhin die Trockenheit in den US-Weizengebieten. Zwar gab es zuletzt etwas Regen, allerdings haben die Niederschläge offenbar nicht alle kritischen Regionen erreicht oder kamen teilweise zu spät beziehungsweise in zu geringer Menge, um die Sorgen um die Ernte vollständig zu beseitigen. Genau deshalb bleibt Wetter ein zentraler Faktor für die nächsten Wochen.

    Bei den COT-Daten zeigt sich ein gemischtes, aber nicht dramatisches Bild. Das Managed Money hat seine Short-Position wieder leicht ausgebaut und hält aktuell -16.668 Kontrakte short. Für Weizen ist das kein besonders hohes Niveau. Die Positionierung ist also nicht extrem negativ, liefert aber kurzfristig auch keinen klaren Long-Impuls.

    Saisonal sieht das Bild dagegen konstruktiver aus. Bis Ende Mai hat Weizen weiterhin die Chance auf eine erneute Aufwärtsbewegung. Dieses saisonale Fenster bleibt ein wichtiger Unterstützungsfaktor.

    Fazit:
    Weizen hat eine enttäuschende Woche hinter sich. Der Rückgang von -2,59 % und der Verlust der vorherigen Gewinne zeigen, dass der Markt noch nicht stabil genug ist. Gleichzeitig bleiben Wetterrisiken und die positive Saisonalität bis Ende Mai unterstützend. Entscheidend wird jetzt, ob Weizen um 620 US-Cent wieder Halt findet und einen neuen Anlauf nach oben starten kann.

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    Carsten Stork Weizen gibt Gewinne wieder ab – saisonales Fenster bleibt aber konstruktiv Der Weizen-Future an der CBOT konnte die starke Bewegung der Vorwochen nicht halten. Auf Wochenbasis verlor der Future -2,59 % und schloss knapp bei 620 US-Cent. Das ist enttäuschend, weil der Markt zuvor deutlich stärker aussah. In der Spitze war …
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