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    Carsten Stork

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    TTF Gas bleibt geopolitisch getrieben – Friedenshoffnung drückt den Future deutlich

    Der TTF Natural Gas Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor der Future -7,02 % und schloss bei 42,70 Euro je Megawattstunde. Damit zeigte sich erneut, wie stark der europäische Gasmarkt aktuell von den …

    Carsten Stork - TTF Gas bleibt geopolitisch getrieben – Friedenshoffnung drückt den Future deutlich
    Foto: renditemanufaktur.de

    Der TTF Natural Gas Future stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Auf Wochenbasis verlor der Future -7,02 % und schloss bei 42,70 Euro je Megawattstunde.

    Damit zeigte sich erneut, wie stark der europäische Gasmarkt aktuell von den Nachrichten aus dem Nahen Osten beeinflusst wird. Jede Meldung über mögliche Friedensgespräche oder eine Entspannung im US-Iran-Konflikt führt unmittelbar zu Druck auf Energiepreise – und damit auch auf TTF Gas.

    Besonders sichtbar wurde das nach den Berichten über neue diplomatische Gespräche. Die Hoffnung auf eine mögliche Deeskalation belastete nicht nur den Ölpreis, sondern auch den europäischen Gaspreis. Der Markt preist in solchen Momenten ein, dass sich die Lage rund um die Straße von Hormuz entspannen und globale LNG-Flüsse wieder stabiler werden könnten. Genau deshalb reagiert TTF Gas so empfindlich auf jede Nachricht aus dieser Region.

    Dabei bleibt die fundamentale Lage in Europa weiterhin angespannt. Die Speicherfüllstände sind nach wie vor niedrig, und Europa muss die Lager vor dem kommenden Winter wieder auffüllen. Aktuell scheint der Markt dieses Thema allerdings weitgehend auszublenden. Kurzfristig dominiert die geopolitische Schlagzeile, nicht die strukturelle Versorgungslage.
    Das macht den Markt komplex. Einerseits kann jede glaubwürdige Entspannung im Nahen Osten weiteren Druck auf TTF Gas auslösen.

    Andererseits bleibt Europa verwundbar, solange die Speicher niedrig sind und die LNG-Versorgung durch geopolitische Risiken beeinflusst wird. Diese fundamentale Anspannung dürfte früher oder später wieder stärker in den Fokus rücken.

    Fazit:
    TTF Gas bleibt ein hochsensibler geopolitischer Markt. Der Wochenverlust von -7,02 % zeigt, dass Friedenshoffnungen im Nahen Osten kurzfristig klar belasten. Gleichzeitig ist die europäische Versorgungslage nicht entspannt. Niedrige Speicherfüllstände und die Abhängigkeit von stabilen LNG-Flüssen bleiben zentrale Risiken. Der Markt ignoriert diese Faktoren aktuell, aber sie dürften wieder zurückkommen.

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