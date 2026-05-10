Rio Tinto mit starkem Turnaround – Aktie markiert neues Allzeit-Hoch

Die Rio-Tinto-Aktie zeigte in der vergangenen Woche eine sehr starke Entwicklung. Wir handeln die an der London Stock Exchange gelistete Aktie, nicht die australische Notierung. Auf Wochenbasis gewann Rio Tinto +4,05 % und schloss bei 7.703 britischen Pfund. Damit hat die Aktie nicht nur deutlich zugelegt, sondern auch ein neues Allzeit-Hoch markiert. Das ist technisch ein starkes Signal.







Besonders wichtig ist die Einordnung der Bewegung. Rio Tinto sah in den vergangenen Monaten immer wieder schwerfällig aus, konnte nun aber einen klaren Turnaround zeigen. Der Ausbruch auf ein neues Jahreshoch spricht dafür, dass Käufer wieder bereit sind, höhere Kurse zu akzeptieren. Genau solche Bewegungen sind wichtig, weil sie zeigen, dass sich das Momentum nicht nur kurzfristig verbessert, sondern auch technisch bestätigt wird.







Fundamental bleibt Rio Tinto durch den Rohstoffzyklus gut unterstützt. Besonders Kupfer steht weiter im Fokus. Das Unternehmen prüft laut aktuellen Meldungen, ob es seinen Anteil am Los-Azules-Kupferprojekt in Argentinien erhöhen könnte. Dieses Projekt gehört zu den größten unentwickelten Kupferprojekten weltweit. Für Rio Tinto wäre ein stärkeres Engagement strategisch logisch, weil die Nachfrage nach Kupfer durch Stromnetze, AI-Infrastruktur, Elektrifizierung und Clean Energy weiter strukturell unterstützt wird.







Auch operativ bleibt das Unternehmen aktiv. Rio Tinto will aus seiner bestehenden Asset-Basis 5 bis 10 Mrd. US-Dollar an Cash freisetzen, um die Kapitalrendite weiter zu verbessern. Das zeigt, dass das Management nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf Effizienz und Kapitaldisziplin setzt.







Fazit:



Rio Tinto hat in der vergangenen Woche ein starkes Signal geliefert. +4,05 %, Schlusskurs bei 7.703 Pence und ein neues Jahreshoch sprechen klar für verbessertes Momentum. Der mögliche Ausbau im Kupferbereich passt strategisch sehr gut zum aktuellen Rohstoffumfeld. Für uns bleibt Rio Tinto nach diesem Turnaround ein attraktiver Minenwert mit starkem Rohstoffhebel.

