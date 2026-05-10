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    Hantavirus

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    Symptome auf Rückflug - Frankreich isoliert Kreuzfahrtgäste

    Für Sie zusammengefasst
    • Hantavirus-Ausbruch an Bord der Hondius gemeldet
    • Einer der fünf Franzosen zeigte Symptome im Flug
    • Lecornu ordnet Quarantäne und Isolationsmaßnahmen
    Hantavirus - Symptome auf Rückflug - Frankreich isoliert Kreuzfahrtgäste
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll einer der ausgeflogenen fünf französischen Passagiere auf dem Rückflug von Teneriffa nach Paris Symptome gezeigt haben. Wie Frankreichs Premierminister Sébastien Lecornu mitteilte, wurden daher alle fünf Passagiere sofort bis auf weiteres unter strenge Quarantäne gestellt. Sie würden medizinisch versorgt und würden Tests sowie einer medizinischen Untersuchung unterzogen. Welche Symptome der Passagier entwickelt haben soll, präzisierte der Premierminister nicht.

    "Noch heute Abend werde ich ein Dekret erlassen, das es ermöglicht, geeignete Isolationsmaßnahmen für Kontaktpersonen zu ergreifen und die allgemeine Bevölkerung zu schützen", kündigte der Premierminister an./evs/DP/men





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