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    Deutsche 'Hondius'-Passagiere in Niederlanden gelandet

    Für Sie zusammengefasst
    • Vier deutsche Passagiere mit Evakuierungsflug angekommen
    • Flugzeug von Teneriffa mit 26 Personen und Besatzung
    • Landung in Eindhoven und Weiterfahrt nach Frankfurt
    Deutsche 'Hondius'-Passagiere in Niederlanden gelandet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    EINDHOVEN (dpa-AFX) - Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind mit einem Evakuierungsflug in den Niederlanden angekommen. Das von der Kanaren-Insel Teneriffa kommende Flugzeug mit insgesamt 26 Passagieren und Crewmitgliedern der "Hondius" landete am Abend in Eindhoven, von wo aus es für die Deutschen weiter nach Frankfurt geht./evs/DP/zb



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