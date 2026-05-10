Deutsche 'Hondius'-Passagiere in Niederlanden gelandet
Für Sie zusammengefasst
- Vier deutsche Passagiere mit Evakuierungsflug angekommen
- Flugzeug von Teneriffa mit 26 Personen und Besatzung
- Landung in Eindhoven und Weiterfahrt nach Frankfurt
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
EINDHOVEN (dpa-AFX) - Vier deutsche Passagiere des von einem Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs sind mit einem Evakuierungsflug in den Niederlanden angekommen. Das von der Kanaren-Insel Teneriffa kommende Flugzeug mit insgesamt 26 Passagieren und Crewmitgliedern der "Hondius" landete am Abend in Eindhoven, von wo aus es für die Deutschen weiter nach Frankfurt geht./evs/DP/zb
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