Integriert Erkenntnisse aus der Gefäßmedizin in bequeme Alltagskleidung

NEW YORK, 10. Mai 2026 /PRNewswire/ -- RingConn eröffnete am 5. Mai die Vorbestellungen für den Gen 3 vor der offiziellen Markteinführung am 29. Mai und markierte diesen Anlass mit einem Beitrag auf der ikonischen Plakatwand am One Times Square in New York City am ersten Tag der Vorbestellungen. Das Gerät der nächsten Generation kombiniert ganzheitliche Gesundheitsüberwachung, subtile intelligente Benachrichtigungen und neue, hochwertige Oberflächen, die ein ultraleichtes und schlankes Design bieten, ohne die lange Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. Um die Markteinführung zu feiern, erhalten Kunden, die über die offizielle RingConn-Website vorbestellen, einen zeitlich begrenzten Rabatt von 10 %.

Der RingConn Gen 3 Smart Ring bietet fortschrittliche vaskuläre Einblicke, die Benutzern helfen, langfristige vaskuläre Trends durch kontinuierliche Datenerfassung zu beobachten.*

Die vaskulären Funktionen von RingConn basieren auf mehr als einem Jahrzehnt Forschung im Bereich vaskulärer Algorithmen und Modellierung und gehen über Einzelpunktmessungen hinaus, um eine auf langfristigen Trends basierende Beurteilung zu ermöglichen. Das System muss in regelmäßigen Abständen vom Benutzer kalibriert werden, um eine bessere Genauigkeit zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das System innerhalb der ersten 24 Stunden dreimal und danach monatlich zu kalibrieren. Durch die Kombination der vom Benutzer eingegebenen Blutdruckdaten mit den vom Ring abgeleiteten Indikatoren für die Gefäßbelastung bietet das System einen umfassenderen Überblick über die gesamte Gefäßgesundheit.

Nach der Kalibrierung ermöglicht der Gen 3 eine automatische Bewertung der Gefäßbelastung während des Schlafs oder bei geringer Bewegung, sodass Benutzer ohne häufige manuelle Eingaben kontinuierlich aussagekräftige Veränderungen über die Zeit verfolgen können. Das System berücksichtigt auch wichtige Einflussfaktoren wie die Anpassung an den zirkadianen Rhythmus, die Gesundheit der Atemwege im Schlaf, die Erholung der Gefäße nach dem Training und die allgemeine tägliche Gefäßstabilität, um Benutzern zu helfen, wie Lebensstil und kardiovaskuläre Muster zusammenhängen.