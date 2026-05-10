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    RKI-Chef zu Hantavirus

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    keine Gefährdung oder Pandemiegefahr

    Für Sie zusammengefasst
    • RKI-Chef sieht keine Gefährdung für Bevölkerung
    • Hantavirus breitet sich nicht wie Coronavirus aus
    • Hantavirus seit 1995 bekannt und meist kontrolliert
    RKI-Chef zu Hantavirus - keine Gefährdung oder Pandemiegefahr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz des Hantavirus-Ausbruchs auf einem Kreuzfahrtschiff sieht der Chef des Robert Koch-Instituts keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Virus könne Menschen sehr krank machen, sagte Lars Schaade im ZDF-"heute journal". "Aber die gute Nachricht ist eigentlich, das ist kein Virus, das sich verbreitet. Und insofern kann ich, glaube ich, sagen: Ich sehe eigentlich keine Gefährdung für die Bevölkerung in Deutschland und auch keine Pandemiegefahr."

    Mit Blick auf den Vergleich mit dem Coronavirus sagte Schaade: "Das ist ein ganz anderes Virus, und die Gefahr ist überhaupt nicht vergleichbar." Man kenne das Virus schon sehr lange und könne es deshalb sehr gut einschätzen. Das Coronavirus sei damals ein neues Virus mit spezifischen Eigenschaften gewesen. "Hier haben wir ein Virus, das wir seit 31 Jahren kennen."

    Schaade sprach von sicherlich einigen Tausend Fällen seit der Entdeckung 1995. "Und immer ist es gelungen, die Ausbruchssituation entsprechend unter Kontrolle zu bringen", fügte er hinzu./thn/DP/zb





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    RKI-Chef zu Hantavirus keine Gefährdung oder Pandemiegefahr Trotz des Hantavirus-Ausbruchs auf einem Kreuzfahrtschiff sieht der Chef des Robert Koch-Instituts keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Virus könne Menschen sehr krank machen, sagte Lars Schaade im ZDF-"heute journal". "Aber die gute Nachricht ist …
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