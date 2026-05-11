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    Börsen- und Kurs-Beben! Intel explodiert, Rheinmetall stürzt – Rettet Globex Mining jetzt die westliche Verteidigung?

    Die Welt steht Kopf, und an der Börse werden gerade die Karten für ein neues Zeitalter gemischt. Während Politiker noch über Souveränität debattieren, schaffen drei Konzerne bereits vollendete Tatsachen. Es geht um mehr als nur Kurse. Es geht um die …

    Börsen- und Kurs-Beben! Intel explodiert, Rheinmetall stürzt – Rettet Globex Mining jetzt die westliche Verteidigung?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Welt steht Kopf, und an der Börse werden gerade die Karten für ein neues Zeitalter gemischt. Während Politiker noch über Souveränität debattieren, schaffen drei Konzerne bereits vollendete Tatsachen. Es geht um mehr als nur Kurse. Es geht um die Vorherrschaft in einer Welt, die sich radikal vom Osten abwendet. Intel, als Halbleiter-Riese, feiert ein historisches Comeback durch einen Mega-Deal. Rheinmetall, der Rüstungskonzern, kämpft trotz voller Auftragsbücher mit einem Kurs-Drama. Und mittendrin agiert ein kleinerer Player, der die lebensnotwendigen Rohstoffe für beide kontrolliert. Intel, Rheinmetall und Globex Mining bilden möglicherweise eine Schicksalsgemeinschaft, die so bisher kaum jemand auf dem Schirm hatte. Wer diese Zusammenhänge versteht, blickt in die Zukunft der westlichen Industriemacht. Es ist ein hochgefährliches, aber auch hochprofitables Spiel zwischen Rüstung, Technologie und den Schätzen der Erde. Lesen Sie jetzt, warum diese drei Werte Ihr Depot entweder sprengen oder vergolden könnten.

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