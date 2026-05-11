Börsen- und Kurs-Beben! Intel explodiert, Rheinmetall stürzt – Rettet Globex Mining jetzt die westliche Verteidigung? Die Welt steht Kopf, und an der Börse werden gerade die Karten für ein neues Zeitalter gemischt. Während Politiker noch über Souveränität debattieren, schaffen drei Konzerne bereits vollendete Tatsachen. Es geht um mehr als nur Kurse. Es geht um die …



