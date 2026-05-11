Über 100 % mit diesen COMEBACK-AKTIEN?! Renk, TeamViewer und Gold-Perle Kobo Resources Gold scheint wieder durchzustarten. Die Marke von 5.000 USD je Feinunze wird wieder ins Visier genommen. Oder sind sogar über 6.000 USD möglich? Über 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie von Kobo Resources. Der Gold-Explorer hat …



