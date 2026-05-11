Zeitbombe in den USA! Zefiro Methane erschließt Milliardenmarkt! Aktie ein Schnäppchen?! In den USA tickt eine Zeitbombe. Um genau zu sein, sind es Millionen. Millionen alter Öl- und Gasbohrlöcher, aus denen klimaschädliches Methan austritt. Die Folgen sind teilweise mit dramatischen Folgen wie Videos von brennendem Leitungswasser oder …



