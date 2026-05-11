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    Zeitbombe in den USA! Zefiro Methane erschließt Milliardenmarkt! Aktie ein Schnäppchen?!

    In den USA tickt eine Zeitbombe. Um genau zu sein, sind es Millionen. Millionen alter Öl- und Gasbohrlöcher, aus denen klimaschädliches Methan austritt. Die Folgen sind teilweise mit dramatischen Folgen wie Videos von brennendem Leitungswasser oder …

    Zeitbombe in den USA! Zefiro Methane erschließt Milliardenmarkt! Aktie ein Schnäppchen?!
    Foto: esg-aktien.de
    In den USA tickt eine Zeitbombe. Um genau zu sein, sind es Millionen. Millionen alter Öl- und Gasbohrlöcher, aus denen klimaschädliches Methan austritt. Die Folgen sind teilweise mit dramatischen Folgen wie Videos von brennendem Leitungswasser oder Hausexplosionen zeigen. Die US-Regierung reagiert inzwischen mit milliardenschweren Förderprogrammen. Einer der Gewinner ist Zefiro Methane. Das Unternehmen verschließt alte Bohrlöcher, reduziert Methanemissionen und expandiert aggressiv in neue Bundesstaaten. Mit einem Marktpotenzial von über 400 Mrd. USD, stark steigenden Umsätzen und der jüngsten Übernahme könnte Zefiro noch ganz am Anfang einer außergewöhnlichen Wachstumsstory stehen. Da erscheint die aktuelle Bewertung von nur rund 63 Mio. CAD die Aktie zum echten Schnäppchen zu machen.

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    Verfasst von ESG Aktien
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