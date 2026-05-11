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    Marineschiffbauer TKMS stellt Geschäftszahlen vor

    Für Sie zusammengefasst
    • TKMS legt am Montag Zahlen zur ersten Hälfte vor
    • Weltmarktführer beim Bau nicht nuklearer U-Boote
    • Konkurrenz mit Hanwha um Kanadas U-Boot Auftrag
    Marineschiffbauer TKMS stellt Geschäftszahlen vor
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KIEL (dpa-AFX) - In Zeiten steigender Militärausgaben stellt der Marineschiffbauer TKMS am Montag (9.30 Uhr) die Zahlen für die erste Hälfte des Geschäftsjahres vor. Das laufende Geschäftsjahr hatte bei TKMS im Oktober 2025 begonnen.

    Das Kieler Unternehmen, das als Weltmarktführer im Bau nicht nuklear betriebener U-Boote gilt, hatte zuletzt einen Rekordauftragsbestand vermeldet. Derzeit buhlt TKMS um Großaufträge aus Kanada und Indien.

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    Um den Auftrag aus Kanada über den Bau von bis zu zwölf U-Booten konkurriert das im MDax notierte Unternehmen mit dem koreanischen Schiffbauer Hanwha Ocean. Sowohl TKMS als auch Hanwha Ocean haben zuletzt Industriepartnerschaften mit kanadischen Unternehmen verkündet, um Zuschlagschancen zu erhöhen.

    Jens-Peter Rieck vom Hamburger Analysehaus MWB Research sagte, alle Kommentare von TKMS zu Kanada und unbemannten Systemen dürften am Montag wichtig werden. TKMS arbeitet auch an der Weiterentwicklung unbemannter Wasserfahrzeuge und ist an deren Fertigung beteiligt./lkm/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 10,76 auf Lang & Schwarz (10. Mai 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um -7,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,05 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von +4,47 %/+38,45 % bedeutet.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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