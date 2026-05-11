Wirtschaftsministerin Reiche kommt zur Ölraffinerie PCK

SCHWEDT/ODER (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht am Montag die Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) will sie eine Werksrundfahrt machen und mit der Geschäftsführung sprechen.

Der Besuch dürfte auch geprägt sein von aktuellen Zukunftssorgen. Denn ab Mai hat Russland die Durchleitung von Pipeline-Öl aus Kasachstan an die Raffinerie gestoppt.