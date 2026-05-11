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    Sachsens Wirtschaftsminister für chinesische Beteiligung an Zwickauer VW-Werk

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinesische Beteiligung vorgeschlagen zur Sicherung
    • Zwickau baut ausschließlich Elektroautos mit 8.000
    • Joint Venture für nicht ausgelastete Produktionslinien
    Sachsens Wirtschaftsminister für chinesische Beteiligung an Zwickauer VW-Werk
    Foto: Ole Spata - dpa

    DRESDEN (dpa-AFX) - Zur Sicherung des Volkswagen -Werks in Zwickau hat Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter eine chinesische Beteiligung vorgeschlagen. "China ist eine Chance für Zwickau", sagte der SPD-Politiker der "Bild". "Es ist besser, industrielle Kompetenz bei VW in Sachsen weiterzuentwickeln und die Produktion abzusichern, als auf verlorenem Posten zu kämpfen und Wertschöpfung zu verlieren."

    Zwickauer Werk Vorreiter der E-Mobilität

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    Im Zwickauer Werk mit rund 8.000 Mitarbeitern werden ausschließlich Elektroautos gebaut. Innerhalb des VW-Konzerns ist der Standort Vorreiter in der E-Mobilität. Im Zuge der konzernweiten Sparmaßnahmen wurden jedoch bereits etwa 1.200 Arbeitsplätze abgebaut. Statt wie bisher in drei Schichten wird nur noch in zwei Schichten gearbeitet. Bis 2030 gilt eine Standortgarantie.

    Joint Venture könnte nicht ausgelastete Produktionslinien nutzen

    Panter spricht sich laut Bericht für ein Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen und einem chinesischen Hersteller aus. Eine oder mehrere derzeit nicht ausgelastete Produktionslinien könnten zur Fertigung von Fahrzeugen genutzt werden. China sei in vielen Bereichen der Elektromobilität Innovationstreiber und Vorreiter, sagte Panter.

    Gerüchte über eine Beteiligung eines chinesischen Herstellers an der Gläsernen Manufaktur in Dresden hatte VW Sachsen zuletzt entschieden zurückgewiesen./jbl/DP/zb

    Volkswagen (VW) Vz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 88,43 auf Lang & Schwarz (10. Mai 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,23 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +1,78 %/+48,14 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen der neuen EV-Modelle (ID. Polo etc.), sichtbare Zulassungssteigerungen durch die E‑Prämie (März ≈+16%), daraus abgeleitete positive Kursprognosen (Ziel ~150 €; Hoffnung auf 2009‑ähnlichen Anstieg), Hinweise auf mögliche Zölle (max. -6–10% Kurswirkung), Vorschlag zur Marktanteils‑Forwardrechnung und Warnung, dass ein Bruch der 80 €-Marke starkes Abwärtsrisiko darstellt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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