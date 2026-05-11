Sachsens Wirtschaftsminister für chinesische Beteiligung an Zwickauer VW-Werk
- Chinesische Beteiligung vorgeschlagen zur Sicherung
- Zwickau baut ausschließlich Elektroautos mit 8.000
- Joint Venture für nicht ausgelastete Produktionslinien
DRESDEN (dpa-AFX) - Zur Sicherung des Volkswagen -Werks in Zwickau hat Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter eine chinesische Beteiligung vorgeschlagen. "China ist eine Chance für Zwickau", sagte der SPD-Politiker der "Bild". "Es ist besser, industrielle Kompetenz bei VW in Sachsen weiterzuentwickeln und die Produktion abzusichern, als auf verlorenem Posten zu kämpfen und Wertschöpfung zu verlieren."
Zwickauer Werk Vorreiter der E-Mobilität
Im Zwickauer Werk mit rund 8.000 Mitarbeitern werden ausschließlich Elektroautos gebaut. Innerhalb des VW-Konzerns ist der Standort Vorreiter in der E-Mobilität. Im Zuge der konzernweiten Sparmaßnahmen wurden jedoch bereits etwa 1.200 Arbeitsplätze abgebaut. Statt wie bisher in drei Schichten wird nur noch in zwei Schichten gearbeitet. Bis 2030 gilt eine Standortgarantie.
Joint Venture könnte nicht ausgelastete Produktionslinien nutzen
Panter spricht sich laut Bericht für ein Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen und einem chinesischen Hersteller aus. Eine oder mehrere derzeit nicht ausgelastete Produktionslinien könnten zur Fertigung von Fahrzeugen genutzt werden. China sei in vielen Bereichen der Elektromobilität Innovationstreiber und Vorreiter, sagte Panter.
Gerüchte über eine Beteiligung eines chinesischen Herstellers an der Gläsernen Manufaktur in Dresden hatte VW Sachsen zuletzt entschieden zurückgewiesen./jbl/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 88,43 auf Lang & Schwarz (10. Mai 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,23 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +1,78 %/+48,14 % bedeutet.
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Aus dem Trend Mai 26
Sehr treffend formuliert. Genau meine Meinung. Und das schlimme ist, das selbst wenn hier fähiges Management am Werk wäre, aufgrund des politischen und gewerkschaftlichen Einflusses eine erfolgreiche Neuaufstellung nahezu ausgeschlossen ist. Der Konzern wird von allen Beteiligten einfach so dermaßen ausgesaugt - das habe ich so bei noch keinem anderen börsennotierten Unternehmen gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Potenzial durch neue Modelle
VW setzt stark auf das neue Portfolio, um den Effekt zu maximieren:
ID. Polo & ID.3 Neo, ID Cross: Günstigere Einstiegsmodelle (wie der ID. Polo für unter 25.000 € vor Förderung) könnten den "2009-Moment" am ehesten wiederholen.
Volllektrische Modelle (BEV)
- Volkswagen:
- ID.3 (Pure, Pro, Pro S, GTX)
- ID.4 / ID.4 GTX
- ID.5 / ID.5 GTX
- ID.7 / ID.7 Tourer (inkl. GTX-Varianten)
- ID.Buzz (Pro, GTX, Cargo)
- ID. Polo: Verkaufsstart Frühjahr 2026
- ID. Cross: Kompakter E-SUV, Marktstart im Herbst 2026
- ID. Everyone: Geplantes Einstiegsmodell für 2026
- Audi:
- Q4 e-tron / Q4 Sportback e-tron
- Q6 e-tron / Q6 Sportback e-tron
- Q8 e-tron / Q8 Sportback e-tron
- A6 e-tron / S6 e-tron (Sportback und Avant)
- e-tron GT / RS e-tron GT
- Škoda:
- Enyaq / Enyaq Coupé
- Elroq: Neuer kompakter E-SUV
- Epiq: Markteinführung für 2026 geplant
- CUPRA:
- Born / Born VZ
- Tavascan
- Raval: Kleinstwagen-Stromer, Start 2026
- Porsche:
- Taycan (alle Derivate)
- Macan Electric
2. Plug-in-Hybride (PHEV)
Förderfähig für Zulassungen zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 30. Juni 2027, sofern sie entweder mindestens 80 km elektrische Reichweite besitzen oder maximal 60 g/km (CO_{2}) ausstoßen. [https://www.bundesumweltministerium.de/foerderung/fragen-und-antworten-zur-e-auto-foerderung, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/elektroauto/foerderung-elektroautos/]
- Volkswagen:
- Golf eHybrid & Golf GTE
- Passat eHybrid
- Tiguan eHybrid
- Tayron eHybrid
- Touareg eHybrid / Touareg R
- Caddy eHybrid
- Multivan eHybrid
- Audi (TFSI e Modelle):
- A3 Sportback TFSI e
- A5 TFSI e
- A6 TFSI e (Limousine & Avant)
- Q3 / Q3 Sportback TFSI e
- Q5 / Q5 Sportback TFSI e
- Q7 & Q8 TFSI e
- Škoda (iV Modelle):
- Octavia iV / Octavia Combi iV
- Superb iV / Superb Combi iV
- Kodiaq iV
- CUPRA & SEAT:
- CUPRA Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- CUPRA Formentor e-HYBRID
- CUPRA Terramar e-HYBRID
- SEAT Leon & Leon Sportstourer e-HYBRID
- Porsche (E-Hybrid Modelle):
- Cayenne E-Hybrid
- Panamera E-Hybrid