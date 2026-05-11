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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 11. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Unternehmen melden Q1- und Q2-Zahlen heute
    • China meldet Erzeuger- und Verbraucherpreise April
    • Treffen der EU-Außenminister und informelles Treffen
    TAGESVORSCHAU - Termine am 11. Mai 2026
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert)
    07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk)
    07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)
    07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen
    14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen
    14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung
    14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen
    18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen
    20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen (detailliert)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    SAU: Aramco, Q1-Zahlen
    USA: Mosaic, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor

    BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel

    CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia

    HINWEIS
    RUS: Feiertag, Börse geschlossen
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