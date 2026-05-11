Inspiration Mining mobilisiert Crew für Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North im Norden Saskatchewans

Vancouver, British Columbia – 8. Mai 2026 / IRW-Press / Inspiration Mining Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (ISPNF–USA) (WKN: A425BW) möchte bekannt geben, dass die Crews an den Bohrstandort mobilisiert wurden und die Bohrungen auf seinem Gold-Kupfer-Projekt Rottenstone North (das „Projekt“) in Nord-Saskatchewan voraussichtlich in den kommenden Tagen aufgenommen werden. Das Unternehmen plant die Erprobung von Kupfer-Zink-Blei-Silber-Gold-Zielen vom VMS-Typ entlang der südöstlichen Grenze des Projekts.

Die Bohrlöcher wurden auf Grundlage geophysikalischer Anomalien und regionaler Strukturkorridore geplant, von denen angenommen wird, dass sie sich im Streichen oder subparallel zu Rush, der Kupfer-Zink-Silber-Entdeckung vom VMS-Typ von Ramp Metals, befinden. Die Priorisierung der Bohrziele von Inspiration erfolgte anhand der Interpretation der regionalen Geologie und Strukturen, zusammenfallender regionaler geophysikalischer Anomalien und durch Fernerkundung (Satelliten) identifizierter Anomalien sowie der Nähe zu bekannten mineralisierten Trends im Gebiet.

„Dies sind spannende Zeiten für Explorationsunternehmen“, so Charles Desjardins, seines Zeichens CEO. „Wir stehen kurz vor Aufnahme der Bohrungen und sind von unserem geologischen Milieu sowie von unserem systematischen Ansatz bei der Auswahl unserer Bohrstandorte sehr überzeugt. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und unser direkter Nachbar Ramp Metals Inc. ist in all seinen 9 Bohrlöchern auf VMS-Mineralisierung gestoßen. Diese Bohrungen befinden sich im Streichen und direkt neben unserem Konzessionsgebiet (siehe Karte). Das Management ist sehr zuversichtlich, was die Ergebnisse dieses Bohrprogramms betrifft. Die kommenden Tage und Wochen stellen die wichtigste und transformativste Phase in der Geschichte des Unternehmens dar.“

Inspiration ist einer der größten Grundbesitzer in der Region, die sich schnell zu einem der vielversprechendsten neuen Explorationsgebiete für vulkanogene Massivsulfide (VMS) und Gold in Kanada entwickelt. Das Unternehmen hält sämtliche Anteile (100 %) an einer Fläche von etwa 35.500 Hektar (87.700 Acres) im Gold-/Kupfercamp Rottenstone. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage im Streichen jüngster Entdeckungen wie etwa des Zielgebiets Rush von Ramp Metals Inc. und das Unternehmen verfügt über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele/-Trends auf dem Projekt identifizieren.