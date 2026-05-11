STRATEC: Beeindruckende Zahlen für Q1 2026 – Das sollten Sie wissen!
STRATEC startet 2026 mit gemischten Vorzeichen: Während der freie Cashflow kräftig zulegt, belasten rückläufige Umsätze und Margen das Ergebnis – der Ausblick bleibt dennoch stabil.
Foto: Stratec SE
- Der freie Cashflow von STRATEC im ersten Quartal 2026 stieg deutlich auf 18,6 Mio. € im Vergleich zu -8,3 Mio. € im Vorjahr
- Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2026 auf 53,4 Mio. € (−11,5% im Vergleich zum Vorjahr), blieb aber innerhalb der geplanten Erwartungen
- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) verringerte sich um 49,6% auf 4,69 Mio. €; die Adjustierte EBIT-Marge sank auf 1,3%
- Das adjustierte Konzernergebnis fiel auf -1,1 Mio. €, das Ergebnis je Aktie auf -0,09 €; im Vorjahr lagen diese Werte bei 3,16 Mio. € bzw. 0,26 €
- Für 2026 bestätigt STRATEC ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine stabile EBIT-Marge auf Vorjahresniveau (10,0%)
- Das Unternehmen plant Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte von 6,5% bis 8,5% des Umsatzes für das Jahr 2026, ähnlich wie im Vorjahr
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei STRATEC ist am 11.05.2026.
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