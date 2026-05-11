Pistorius zu Gesprächen in der Ukraine eingetroffen
Für Sie zusammengefasst
- Pistorius in Kiew für Ausbau der Rüstungskooperation
- Gemeinsame Entwicklung unbemannter Waffensysteme
- Reise aus Sicherheitsgründen geheim geblieben
Foto: Siarhei - 356130783
KIEW (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist zu Gesprächen über einen Ausbau der Rüstungskooperation mit der Ukraine in der Hauptstadt Kiew eingetroffen. Bei neuen Projekten stehe die gemeinsame Entwicklung modernster unbemannter Waffensysteme aller Reichweiten im Fokus, sagte er der Deutschen Presse-Agentur zum Auftakt der Reise, die aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich angekündigt worden war./cn/DP/stk
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