Aurubis AG: Starkes Quartal, bessere Prognose – Aktie im Fokus

Q2 (Stichtag 31.03.2026): Operatives EBT 121 Mio. € (+15% ggü. Vorquartal Q1 2025/26: 105 Mio. €); operatives EBITDA 187 Mio. €.

Halbjahr: Operatives EBT 226 Mio. € (nahe Vorjahr 229 Mio. €); operatives EBITDA 351 Mio. € (+3% ggü. Vorjahr); Netto‑Cashflow 161 Mio. € (Vorjahr: 190 Mio. €).

Operativer ROCE 8,1% (Vorjahr 10,2%) — Rückgang vor allem wegen laufender Wachstumsprojekte; operative Eigenkapitalquote 48,6%.

Prognoseerhöhung für 2025/26: Operatives EBT nun 425–525 Mio. € (zuvor 375–475 Mio. €); operativer ROCE erwartet 10–12% (zuvor 9–11%).

Strategische Investitionen: Genehmigtes Volumen ~1,7 Mrd. €, davon ~1,5 Mrd. € (~90%) bereits umgesetzt; erwarteter zusätzlicher EBITDA‑Beitrag ~260 Mio. € p.a. ab 2028/29.

Projektstatus: CRH (Complex Recycling Hamburg) erste Schmelze März 2026, in Hochlauf; Aurubis Richmond (USA) schrittweise Inbetriebnahme; Erweiterung der Kupfer‑Elektrolyse in Bulgarien +50% auf 340.000 t, Inbetriebnahme Sommer 2026.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Aurubis ist am 11.05.2026.

Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 186,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.

24 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 185,65EUR das entspricht einem Minus von -0,43 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.307,62PKT (-0,23 %).





