DAX-FLASH
Weiter unter Druck ohne wirkliche Fortschritte in Nahost
- Kriegsängste und steigende Ölpreise drücken Dax
- IG taxiert Dax bei 24.289 Punkten leicht im Minus
- Diplomatische Bemühungen USA und Iran ohne Fortschritt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kriegssorgen rund um den Iran lassen die Anleger auch am Montag nicht los und setzen den Dax bei erneut steigenden Ölpreisen weiter unter Druck. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt mit minus 0,2 Prozent auf 24.289 Punkte. Der Dax dürfte sich damit weiter von seinem noch in der Vorwoche bei 25.152 Punkten erreichten höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar entfernen.
Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht voran. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als "völlig inakzeptabel" und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus.
In der Berichtssaison stehen am Montag aus dem Dax der Rückversicherer Hannover Rück sowie der Anlagenbauer Gea Group mit Quartalszahlen auf der Agenda./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 58,95 auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -6,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 29,45 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+36,70 % bedeutet.
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