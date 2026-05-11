Weiter unter Druck ohne wirkliche Fortschritte in Nahost

In der Berichtssaison stehen am Montag aus dem Dax der Rückversicherer Hannover Rück sowie der Anlagenbauer Gea Group mit Quartalszahlen auf der Agenda./ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 58,95 auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -6,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 29,45 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+36,70 % bedeutet.