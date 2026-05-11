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    HYPOPORT: Starkes Rohertrags- und EBIT-Wachstum zum Jahresauftakt 2026

    Hypoport startet stark ins Jahr 2026: Deutliches Wachstum bei Rohertrag, EBIT und Marge unterstreicht die steigende Profitabilität in allen zentralen Plattformsegmenten.

    HYPOPORT: Starkes Rohertrags- und EBIT-Wachstum zum Jahresauftakt 2026
    Foto: Hypoport SE
    • Hypoport verzeichnet im Q1/2026 ein Rohertragswachstum von 8% auf 71 Mio. € und eine deutliche EBIT-Steigerung um 40% auf 12,1 Mio. €
    • Die EBIT-Marge stieg von 13% auf 17%, was auf eine verbesserte Profitabilität hinweist
    • Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms erreichte einen Segmentrohertrag von 43 Mio. €, mit einer EBIT-Verbesserung auf 14 Mio. € und einer Margenausweitung auf 32%
    • Das Segment Financing Platforms wuchs um 7% auf 18 Mio. € Rohertrag, mit einem deutlich verbesserten EBIT von 2,1 Mio. € (+312%)
    • Das Segment Insurance Platforms steigerte den Rohertrag um 14% auf 9 Mio. €, das EBIT blieb bei 0,6 Mio. €
    • Das Konzernergebnis stieg um 42% auf 7,8 Mio. €, das Ergebnis pro Aktie erhöhte sich um 44% auf 1,18 €

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei HYPOPORT ist am 11.05.2026.

    Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,72 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,55EUR das entspricht einem Plus von +1,38 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.610,33PKT (+0,60 %).


    HYPOPORT

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    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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