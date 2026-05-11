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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 20 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 20 / 2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 20 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Mai 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 20 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Apple
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    +0,52 % 11.05.
    Cheniere Energy
    +1,04 % 11.05.
    AXA
    +5,79 % 11.05.
    ConocoPhillips
    +2,22 % 11.05.
    Schneider Electric
    +1,47 % 11.05.
    Veolia Environnement
    +4,17 % 11.05.
    AMG Critical Materials
    +2,16 % 11.05.
    Swiss Life Holding
    +4,98 % 11.05.
    DSM-Firmenich
    +2,38 % 11.05.
    Rollins
    +1,32 % 11.05.
    OneMain Holdings
    +8,22 % 11.05.
    SPIE
    +2,33 % 11.05.
    US Global Investors (A)
    +3,30 % 11.05.
    HF Sinclair Corporation
    +3,97 % 11.05.
    Tronox Holdings
    +3,37 % 11.05.
    Brown & Brown
    +0,60 % 11.05.
    Swissquote Group Holding
    +1,62 % 11.05.
    PPG Industries
    +2,06 % 11.05.
    Eagle Point Credit Company Inc
    +19,07 % 11.05.
    Koninklijke Bam Groep
    +5,23 % 11.05.
    Rexel
    +4,23 % 11.05.
    CVR Energy
    +5,11 % 11.05.
    SJW Group
    +2,76 % 11.05.
    Eagle Point Income Company
    +14,85 % 11.05.
    ANZ Group Holdings
    +6,61 % 11.05.
    Affiliated Managers Group
    +0,04 % 11.05.
    Sensient Technologies
    +2,30 % 11.05.
    Medallion Financial
    +4,89 % 11.05.
    Armstrong World Industries
    +0,91 % 11.05.
    Evertec
    +0,54 % 11.05.
    AAK
    +1,27 % 11.05.
    Apple -CAD hedged-
    +0,52 % 11.05.
    Moelis & Company Registered (A)
    +4,08 % 11.05.
    Zignago Vetro
    +5,90 % 11.05.
    Weis Markets
    +1,98 % 11.05.
    Carter Bankshares
    - 11.05.
    First Interstate Bancsystem Registered (A)
    +6,67 % 11.05.
    Capital Bancorp
    +1,59 % 11.05.
    Eagle Point Income Company 5.00 % Cum Red Pfd (A)
    +5,26 % 11.05.
    Eagle Point Credit Company 6.75 % Cum Red Pfd (D)
    +8,52 % 11.05.
    Kaufman et Broad
    +7,68 % 11.05.
    Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
    +3,28 % 11.05.
    Cambi
    +6,85 % 11.05.
    Home Invest Belgium
    +4,48 % 11.05.
    Aker BP
    +9,92 % 12.05.
    Visa (A)
    +0,78 % 12.05.
    Wienerberger
    +2,52 % 12.05.
    ArcelorMittal
    +1,93 % 12.05.
    Koninklijke Philips
    +3,61 % 12.05.
    Lonza Group
    +0,76 % 12.05.
    Essential Utilities
    +3,37 % 12.05.
    Moog (A)
    +0,71 % 12.05.
    Aedifica
    - 12.05.
    Dolby Laboratories Registered (A)
    +1,50 % 12.05.
    Kennametal
    +3,14 % 12.05.
    Moog (B)
    - 12.05.
    DBS Group Holdings
    +5,76 % 12.05.
    Koninklijke Philips NV NY
    +3,61 % 12.05.
    Visa -A CAD hedged-
    +0,78 % 12.05.
    Arrow Financial
    +4,17 % 12.05.
    Kid
    +4,69 % 12.05.
    Northeast Bank
    +0,08 % 12.05.
    Rheinmetall
    +1,09 % 13.05.
    K+S
    +4,90 % 13.05.
    Deutsche Lufthansa
    +4,39 % 13.05.
    Equinor
    +8,98 % 13.05.
    Mensch und Maschine Software
    +2,93 % 13.05.
    Fraport
    +2,13 % 13.05.
    Yara International
    +1,52 % 13.05.
    Southern Copper
    +2,14 % 13.05.
    ASM International
    +0,44 % 13.05.
    Equinor
    +8,98 % 13.05.
    Target
    +3,29 % 13.05.
    Embraer
    - 13.05.
    United Rentals
    +0,91 % 13.05.
    Kenvue
    +3,90 % 13.05.
    Consolidated Edison
    +3,46 % 13.05.
    Welltower
    +2,33 % 13.05.
    FTAI Avitaion
    +1,37 % 13.05.
    Mandatum
    - 13.05.
    VAUDOISE ASSICURAZIONI HOLDING
    +4,87 % 13.05.
    Sensata Technologies Holding
    +1,35 % 13.05.
    Home Bancshares
    +2,85 % 13.05.
    Astec Industries
    +1,43 % 13.05.
    North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest
    +7,38 % 13.05.
    Winmark
    +2,49 % 13.05.
    John Marshall Bancorp
    +1,42 % 13.05.
    ArcelorMittal NY
    +1,94 % 13.05.
    BNY MELLON STRA/COM
    +3,76 % 13.05.
    Arendals Fossekompani
    +2,44 % 13.05.
    Deutz
    +3,07 % 14.05.
    BP
    +1,35 % 14.05.
    freenet
    +6,97 % 14.05.
    Heidelberg Materials
    +3,00 % 14.05.
    Deutsche Boerse
    +2,10 % 14.05.
    Unilever
    +3,48 % 14.05.
    Wuestenrot & Wuerttembergische
    +4,82 % 14.05.
    GSK
    +3,96 % 14.05.
    Delta Air Lines (DE)
    +1,07 % 14.05.
    CVC Capital Partners
    - 14.05.
    Greencoat UK Wind GBP
    +8,02 % 14.05.
    TJX Companies
    +1,51 % 14.05.
    Coca-Cola Europacific Partners
    +2,82 % 14.05.
    Ingersoll Rand
    +0,08 % 14.05.
    Syensqo
    - 14.05.
    Tesco
    +3,91 % 14.05.
    Western Alliance Bancorp
    +2,09 % 14.05.
    Aedifica
    - 14.05.
    Groupe Bruxelles Lambert
    +3,82 % 14.05.
    GABELLI MULTIME/COM
    +16,00 % 14.05.
    Balfour Beatty
    +2,94 % 14.05.
    Wintrust Financial
    +1,75 % 14.05.
    NextEnergy Solar Fund Red.Ptg.Shs
    +10,07 % 14.05.
    Provident Financial Holdings
    +4,34 % 14.05.
    HomeTrust Bancshares
    +1,71 % 14.05.
    Crown Holdings
    +1,19 % 14.05.
    Albion Technology & General VCT
    +5,24 % 14.05.
    Principal Real Estate Income Fund
    +11,98 % 14.05.
    HAL Trust
    +2,37 % 14.05.
    Gabelli Global/Sh USD
    +7,92 % 14.05.
    Morgan Sindall Group
    +4,75 % 14.05.
    SThree
    +4,11 % 14.05.
    JBG SMITH Properties
    +5,49 % 14.05.
    PageGroup
    +3,67 % 14.05.
    Octopus Renewables Infrastructure Trust Ordinary GBP
    +7,73 % 14.05.
    Macfarlane Group
    +2,92 % 14.05.
    GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
    +7,34 % 14.05.
    Fidelity Special Values
    +3,35 % 14.05.
    EJF Investments GBP
    +10,32 % 14.05.
    Alternative Income REIT
    +9,35 % 14.05.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +4,49 % 14.05.
    INVESCO VAN KAM/SH
    +3,88 % 14.05.
    Carr's Group
    +4,12 % 14.05.
    Essentra
    +2,18 % 14.05.
    Air T Funding 8% Cum Red Pfd
    - 14.05.
    INVESCO VAN KAM/SH
    +5,84 % 14.05.
    INVESCO VAN KAM/COM
    +4,27 % 14.05.
    FRP Advisory Group
    +3,92 % 14.05.
    Tracsis
    +0,26 % 14.05.
    MAJE INVE/PAR 0.1
    +3,32 % 14.05.
    EJF Investments Red Registered Pref
    +10,32 % 14.05.
    Exxon Mobil
    +3,35 % 15.05.
    Comfort Systems USA
    +0,35 % 15.05.
    ARMOUR Residential REIT
    +14,82 % 15.05.
    Trinity Capital
    +13,99 % 15.05.
    Amgen
    +2,99 % 15.05.
    Starbucks
    +2,56 % 15.05.
    Capital Southwest
    +10,86 % 15.05.
    Oxford Square Capital
    +14,42 % 15.05.
    CF Industries Holdings
    +2,52 % 15.05.
    DNO
    +10,79 % 15.05.
    Moody's
    +0,80 % 15.05.
    Cintas
    +0,95 % 15.05.
    BP
    +5,37 % 15.05.
    Pershing Square Holdings Ltd Public
    +1,21 % 15.05.
    The Swatch Group
    +3,32 % 15.05.
    Dassault Aviation
    +1,61 % 15.05.
    CION Investment
    +12,84 % 15.05.
    OFS Credit Company
    +23,73 % 15.05.
    CRH
    +2,03 % 15.05.
    Kroger
    +2,42 % 15.05.
    BlackRock Capital Allocation Term Trust (K)
    +16,27 % 15.05.
    Otis Worldwide Corporation
    +1,58 % 15.05.
    Royalty Pharma Registered (A)
    +3,05 % 15.05.
    J.M. Smucker
    +3,47 % 15.05.
    Black Hills
    +4,56 % 15.05.
    AGCO
    +3,39 % 15.05.
    Church & Dwight
    +1,10 % 15.05.
    Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs
    +3,14 % 15.05.
    NV Bekaert
    +2,79 % 15.05.
    Invesco
    +4,98 % 15.05.
    Portman Ridge Finance Corporation
    +14,26 % 15.05.
    FirstCash Holdings
    +1,26 % 15.05.
    The Swatch Group Reg.Shares
    +3,32 % 15.05.
    Sligro Food Group
    +2,27 % 15.05.
    Cencora
    +0,92 % 15.05.
    GSK
    +3,85 % 15.05.
    Wereldhave
    +8,46 % 15.05.
    UMH Properties
    +5,00 % 15.05.
    SunCoke Energy
    +4,22 % 15.05.
    BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
    +16,42 % 15.05.
    Lindsay
    +1,15 % 15.05.
    Sabra Health Care REIT
    +7,72 % 15.05.
    TKH Group Cert
    +4,12 % 15.05.
    Assured Guaranty (Bermuda)
    +1,49 % 15.05.
    Phillips Edison & Company
    +3,36 % 15.05.
    Flowco Holdings Registered (A)
    - 15.05.
    Gerdau
    +3,91 % 15.05.
    Sound Point Meridian Capital
    - 15.05.
    KAYNE ANDERSON/COM
    +10,79 % 15.05.
    Maximus
    +1,46 % 15.05.
    Amerant Bancorp Registered (A)
    +1,61 % 15.05.
    Bassett Furniture Industries
    +5,31 % 15.05.
    Business First Bancshares
    +2,46 % 15.05.
    BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
    +6,50 % 15.05.
    HCI Group
    +1,58 % 15.05.
    Gorman-Rupp
    +1,99 % 15.05.
    CB Financial Services
    +4,12 % 15.05.
    BlackRock Science and Technology Term Trust
    +10,33 % 15.05.
    Greene County Bancorp
    +1,11 % 15.05.
    SmartFinancial
    +1,22 % 15.05.
    ConnectOne Bancorp
    +3,26 % 15.05.
    Selective Insurance Group
    +1,48 % 15.05.
    BlackRock Health Sciences Term Trust
    +10,80 % 15.05.
    Federal Signal
    +0,55 % 15.05.
    BlackRock Multi-Sector Income Trust
    +9,55 % 15.05.
    BLACKROCK ENERG/COM
    +6,47 % 15.05.
    The Swatch Group
    +3,32 % 15.05.
    Bouvet
    +5,49 % 15.05.
    Eagle Bancorp Montana
    +4,04 % 15.05.
    AF Gruppen ASA (A)
    +2,52 % 15.05.
    Southwest Gas Holdings
    +3,29 % 15.05.
    Oxford Lane Capital 6.25 % Red Pfd
    - 15.05.
    Oppenheimer Holdings Registered (A)
    +1,39 % 15.05.
    DTF TAX-FREE IN/SH
    +3,58 % 15.05.
    Banque cantonale bernoise
    +4,00 % 15.05.
    BLACKROCK HEALT/COM
    +6,34 % 15.05.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    - 15.05.
    BLACKROCK LTD D/COM SHS
    +9,39 % 15.05.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    +7,63 % 15.05.
    BLACKROCK CR AL/COM
    +9,29 % 15.05.
    BLACKROCK MUN T/COM SHS BEN INT
    +2,78 % 15.05.
    Bank of America Depositary
    - 15.05.
    BLACKROCK VA MU/COM
    +4,01 % 15.05.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund
    +7,22 % 15.05.
    Pearl Diver Credit Company
    - 15.05.
    CNB Financial (Pa) Depositary Shs (A)
    - 15.05.
    Summit Hotel Properties 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    - 15.05.
    Bristow Group
    - 15.05.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    - 15.05.
    First Busey Depositary Shares (B)
    - 15.05.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    +7,53 % 15.05.
    Huntington Bancshares Depositary Shs (I)
    - 15.05.
    Sound Point Meridian Capital 8.5 %
    - 15.05.

    Die Dividendenrenditen in der KW 20 / 2026 reichen von +0,04 % bei Affiliated Managers Group bis +23,73 % bei der OFS Credit Company Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 20 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 20 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Mai 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Mai, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



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