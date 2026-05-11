GEA Group: Starkes Q1 mit beschleunigtem Wachstum & höherer Profitabilität

Starkes erstes Quartal 2026: Auftragseingang 1.454,2 Mio. EUR (+2,8% / organisch +6,4%), alle wesentlichen Kennzahlen gegenüber Vorjahr verbessert.

Umsatz 1.273,1 Mio. EUR (+1,2% / organisch +5,3%), getragen vom Neumaschinengeschäft; Serviceanteil 41,2%.

EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 205,9 Mio. EUR (+3,9%); EBITDA‑Marge vor Restrukturierungsaufwand 16,2% (vs. 15,8%).

Profitabilität steigt weiter: ROCE 35,7% (vs. 34,9%); Konzernergebnis 99,7 Mio. EUR (+5,7%); Ergebnis je Aktie 0,61 EUR.

Nettoliquidität gesunken auf 162,4 Mio. EUR infolge negativem Free Cashflow von -190,3 Mio. EUR wegen Aufbau des Net Working Capital (383,4 Mio.; 7,0% vom Umsatz).

Erweiterung des Angebots: Einführung von "GEA SecurityPartner" (Industrial‑Security‑Dienstleistungen); Bestätigung des Jahresausblicks: organisches Umsatzwachstum 5–7%, EBITDA‑Marge 16,6–17,2%, ROCE 34–38%.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 31.März 2026, bei GEA Group ist am 11.05.2026.

Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 59,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,46 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 59,18EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.295,00PKT (-0,58 %).





