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    q.beyond treibt Strategie 2028 erfolgreich voran

    q.beyond beschleunigt seinen Wachstumskurs: Mit Strategie 2028, KI-Offensive und europäischer Expansion legt das Unternehmen 2026 bei Aufträgen, Umsatz und Liquidität zu.

    q.beyond treibt Strategie 2028 erfolgreich voran
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • q.beyond setzt die „Strategie 2028“ erfolgreich um, inklusive Ausbau der Internationalisierung und KI-Services
    • Im ersten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang um 7 %, der Sales-Funnel beträgt über 200 Mio. €
    • Der Umsatz im Q1 2026 lag bei 42,8 Mio. €, das Ergebnis wurde durch Investitionen in KI und Internationalisierung beeinflusst
    • Die Nettoliquidität stieg auf 42,6 Mio. €, das Unternehmen plant eine Verdoppelung der Nearshoring- und Offshoring-Quote auf 40 % bis 2028
    • Für 2026 wird ein Umsatz von 182 bis 190 Mio. €, ein EBITDA von 10 bis 16 Mio. €, sowie ein positiver Free Cashflow erwartet
    • Das Unternehmen strebt bis 2028 einen Umsatz von rund 250 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von ca. 10 % an, mit Fokus auf profitables Wachstum und europäische Expansion

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q1/2026, bei q.beyond ist am 11.05.2026.

    Der Kurs von q.beyond lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    27 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5600EUR das entspricht einem Minus von -2,47 % seit der Veröffentlichung.


    q.beyond

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    ISIN:DE000A41YDG0WKN:A41YDG
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