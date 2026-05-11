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    Hannover Rück: Gewinn im Q1 um 48 % gesteigert – Rekordzahlen!

    Hannover Rück startet mit einem Rekordergebnis ins Jahr 2026: Trotz leicht rückläufigem Umsatz legt der Gewinn kräftig zu, Renditen steigen und die Jahresziele bleiben ambitioniert.

    Hannover Rück: Gewinn im Q1 um 48 % gesteigert – Rekordzahlen!
    Foto: Holger Hollemann - dpa
    • Hannover Rück steigerte im ersten Quartal 2026 den Nettokonzerngewinn um 47,9 % auf 710,6 Mio. EUR
    • Der Bruttorückversicherungsumsatz sank leicht um 0,6 % auf 6,5 Mrd. EUR, mit einem währungskursbereinigten Wachstum von 0,6 %
    • Das Prämienwachstum in der April-Erneuerung betrug 18,8 %, die Schaden-Großschäden lagen mit 206,9 Mio. EUR unterhalb des Budgetwertes
    • Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 39,4 % auf 971,1 Mio. EUR, die Eigenkapitalrendite lag bei 21,2 %, deutlich über dem Ziel von 14 %
    • Die Kapitalanlagerendite erreichte 3,6 %, das Eigenkapital stieg auf 13,9 Mrd. EUR, die Kapitalbedeckungsquote nach Solvency II lag bei 254 %
    • Für 2026 bestätigt Hannover Rück das Ziel eines Nettokonzerngewinns von mindestens 2,7 Mrd. EUR und einer Dividendenquote von rund 55 % des IFRS-Nettogewinns

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 31. März 2026, bei Hannover Rueck ist am 11.05.2026.

    Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 242,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,02 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 243,00EUR das entspricht einem Plus von +0,08 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.288,00PKT (-0,61 %).


    Hannover Rueck

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    ISIN:DE0008402215WKN:840221
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