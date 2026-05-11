adesso SE: Umsatz steigt um 13% auf 398 Mio., EBITDA über Vorjahr

adesso SE steigerte im ersten Quartal 2026 den Umsatz um 13 % auf 398,1 Mio. EUR und erzielte ein EBITDA von 27,0 Mio. EUR, deutlich über dem Vorjahr (17,1 Mio. EUR)

Das Unternehmen verzeichnete ein positives Konzernergebnis von 2,7 Mio. EUR nach einem Verlust im Vorjahr (-7,3 Mio. EUR)

Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wächst das Digitalisierungsportfolio, insbesondere im SAP-Geschäft und bei agentischer Softwareentwicklung

Die wichtigsten Wachstumsbranchen sind „Utilities“ (+31 %) und „Versicherungen“ (+30 %), während die Branche „Automotive“ unter Vorjahresniveau bleibt

Der Anteil der Umsätze in Deutschland liegt bei 83 %, mit einem Wachstum von 13 %, während die Auslandserlöse um 15 % zugenommen haben, vor allem in der Schweiz

Für das Gesamtjahr 2026 bleibt die Prognose trotz schwächerer Wirtschaftserwartungen positiv, mit einem angestrebten Umsatz von 1,6 bis 1,7 Mrd. EUR und einem EBITDA von 130 bis 150 Mio. EUR

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei adesso ist am 11.05.2026.

Der Kurs von adesso lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 58,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,51 % im Minus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 60,95EUR das entspricht einem Plus von +4,10 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.610,33PKT (+0,60 %).





