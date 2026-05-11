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Leo International Precision Health AG: Erwerb von neun Beteiligungen in Asien und Europa für anorganisches Wachstum geplant

11. May 2026 / 07:30 CET/CEST

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Planegg / Martinsried, Deutschland, 11. Mai 2026 - Leo International Precision Health AG ("LIPH" oder "Gesellschaft", WKN: 549060, Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf KI-gestützte Precision Health-Unternehmen, gibt den geplanten Erwerb weiterer Portfoliounternehmen bekannt.

Der größte Posten der geplanten Portfolioerweiterung ist der angestrebte Erwerb sämtlicher Anteile an dem japanischen Unternehmen Funnel Ad Inc. mit einem Kaufpreis von rund EUR 48 Mio.

Funnel Ad Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften General Incorporated Association Shokeikai, Medical Corporation Seikeikai, Medical Corporation Mitsuhashi Clinic, General Incorporated Association Kiboukai und Medical Corporation Joshinkai landesweit rund 50 Schönheitskliniken unter den Marken DIO Clinic, e-clinic, FIN Clinic und Tokyo Ueno Clinic. Die Vertragsunterzeichnung wird voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen erfolgen. Unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen Vollzugsbedingungen erfüllt werden, rechnet das Unternehmen damit, dass die Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen wird.

Außerdem plant der Vorstand von LIPH den Erwerb von acht weiteren Unternehmen, die Zentren für Präventions- und Longevity-Medizin, Schönheitskliniken, Healthcare-Plattformen sowie Biotechnologie- und Medizinprodukteunternehmen in Asien und Europa betreiben.

Der erwartete Kaufpreis von EUR 400 bis 500 Mio. umfasst auch die oben genannten japanischen Schönheitskliniken und soll mit einer Kombination aus Bankfinanzierung, der Ausgabe einer börsennotierten Unternehmensanleihe sowie Aktionärsdarlehen finanziert werden.

Die zu erwerbenden neun Gesellschaften erzielten, überwiegend im Geschäftsjahr 2025, ein Gesamt-EBITDA zwischen EUR 50 und 60 Mio.

Ende der Insiderinformation

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SPOBAG Aktie Die SPOBAG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,00 auf Frankfurt (08. Mai 2026, 21:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SPOBAG Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,00 %. Die Marktkapitalisierung von SPOBAG bezifferte sich zuletzt auf 11,00 Mio..



