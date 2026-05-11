LR Health & Beauty SE veröffentlicht beeindruckende Q1-Ergebnisse 2026
Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal 2026 setzt LR auf Innovation, neue Health- und Beauty-Produkte sowie verstärkte Nachhaltigkeitsinitiativen.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz im ersten Quartal 2026 lag bei 60,8 Mio. EUR, was einen Rückgang von 17,8 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Das normalisierte EBITDA betrug 5,2 Mio. EUR, während das berichtete EBITDA bei 3,3 Mio. EUR lag, beide Rückgänge im Vergleich zu 2025.
- Die Geschäftsentwicklung wurde durch eine gedämpfte Verbraucherstimmung in Europa beeinflusst, was zu Umsatzrückgängen führte.
- Im April 2026 fanden erfolgreiche LR Business Days statt, bei denen neue Produkte wie der Relaunch des 5in1 Beauty Elixirs vorgestellt wurden.
- LR setzt auf den Ausbau des Produktportfolios mit Eigenproduktion, insbesondere in den Bereichen Health und Beauty, inklusive neuer Produkte.
- Das Unternehmen veröffentlichte den Nachhaltigkeitsbericht 2025, der Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit dokumentiert und den Anspruch auf ökologische Verantwortung unterstreicht.
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