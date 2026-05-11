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    LR Health & Beauty SE veröffentlicht beeindruckende Q1-Ergebnisse 2026

    Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Quartal 2026 setzt LR auf Innovation, neue Health- und Beauty-Produkte sowie verstärkte Nachhaltigkeitsinitiativen.

    LR Health & Beauty SE veröffentlicht beeindruckende Q1-Ergebnisse 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz im ersten Quartal 2026 lag bei 60,8 Mio. EUR, was einen Rückgang von 17,8 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
    • Das normalisierte EBITDA betrug 5,2 Mio. EUR, während das berichtete EBITDA bei 3,3 Mio. EUR lag, beide Rückgänge im Vergleich zu 2025.
    • Die Geschäftsentwicklung wurde durch eine gedämpfte Verbraucherstimmung in Europa beeinflusst, was zu Umsatzrückgängen führte.
    • Im April 2026 fanden erfolgreiche LR Business Days statt, bei denen neue Produkte wie der Relaunch des 5in1 Beauty Elixirs vorgestellt wurden.
    • LR setzt auf den Ausbau des Produktportfolios mit Eigenproduktion, insbesondere in den Bereichen Health und Beauty, inklusive neuer Produkte.
    • Das Unternehmen veröffentlichte den Nachhaltigkeitsbericht 2025, der Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit dokumentiert und den Anspruch auf ökologische Verantwortung unterstreicht.


    LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,569 % bis 03/28

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